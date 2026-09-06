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【即時短評】藍綠巨頭核心盤算 從新北選戰為2028累積政治籌碼

聯合報／ 記者王慧瑛／新北即時報導
民進黨參選人蘇巧慧昨辦萬人造勢，賴清德總統、前總統蔡英文合體拉起蘇巧慧的手高喊「凍蒜」，兩人都希望市民寫歷史，讓蘇成為新北首位女市長。記者潘俊宏／攝影
民進黨參選人蘇巧慧昨辦萬人造勢，賴清德總統、前總統蔡英文合體拉起蘇巧慧的手高喊「凍蒜」，兩人都希望市民寫歷史，讓蘇成為新北首位女市長。記者潘俊宏／攝影

新北市長選戰白熱化，綠營昨辦萬人造勢亮牌測陸戰，藍祭出「蔣川連線」反制，表面上是選將拚人氣，幕後是兩軍在測試地方組織、整合黨內資源，也較勁誰能掌握選戰主導權。

蘇巧慧首場萬人造勢「秀肌肉」，起手式就打總統牌，總統兼民進黨主席賴清德、前總統蔡英文及高雄市長陳其邁同台，這場造勢被綠營視為蘇巧慧衝刺選戰800多天後，第一次把組織動員能量「攤在陽光下」檢驗，主辦單位估計有2萬人冒雨相挺，各組織系統動員多少人、支持者結構，以及綠營天王加持能否轉化成選票，都是觀察點。

綠營內部對新北選情評估較過去更為樂觀，認為是具有翻轉機會的一仗。蔡英文不只是站台，更挑大梁出任蘇巧慧競選總部主委，黨內人士分析，蔡英文加入，代表黨內團結，也有吸引中間選民號召力，相較於傳統選舉中的強勢動員，蔡英文卸任後維持相對柔性的政治形象，在部分年輕及中間選民具有一定好感度，這正是蘇巧慧需要補強的選票區塊。

賴清德則有另一層壓力。新北是全台最大票倉，也是藍營長期執政指標城市，如果蘇巧慧能翻轉成功，對賴清德而言，這不只是一場地方選舉勝利，更被視為執政團隊與民進黨中央整合資源後的重要戰果。

值得注意的是，蘇巧慧父親、前行政院長蘇貞昌未在首場造勢露臉，在賴總統、陳其邁助講時，仍多次被提起，他們將蘇巧慧形容為「蘇貞昌2.0」或「蘇貞昌3.0」。蘇貞昌長年經營新北，無論地方人脈或選戰經驗都具有影響力，蘇系人馬總動員展現求勝鬥志。蘇貞昌對蘇巧慧來說，是資產也是包袱，若在第一場造勢站最前面，容易讓焦點從「蘇巧慧要選新北」變成「蘇貞昌再次領軍」。

另一個值得觀察要角是陳其邁。高雄市長北上助選，表面上是替同黨好戰友站台，實際展現民進黨南北串聯作戰意圖。新北被視為2026地方選舉的關鍵戰場，陳其邁在高雄建立亮眼的執政品牌，呼應蘇巧慧主打的競選主軸「新世代扛起新時代」，兩人同屬中生代要角，幕僚群也常有交流，相互助攻「換粉」。

綠營在新北首場造勢亮牌後，藍營沒有讓對手獨自創造聲勢。李四川周六安排與台北市長蔣萬安合體，今天又與基隆市長謝國樑同台，雙北一路延伸到基隆，營造北北基聯合作戰隊形。

李四川首場大型造勢選9月12日在板橋第二體育場登場，侯友宜、蔣萬安將出席，韓國瑜、盧秀燕等重量級人物也有機會現身。更有意思的是，藍軍已敲定10月4日在板一辦萬人造勢，這時間點距綠營5日萬人場不到一個月，同樣選在板一，政治訊號十分明顯。綠營先在板一測陸戰，藍營再回板一拚場，在組織動員力上一較高下。

李四川承接侯友宜執政招牌，加上蔣萬安、韓國瑜等人助陣，能穩住既有藍營支持者；綠營希望透過蔡英文、陳其邁等人加持，催出更多中間、年輕票。造勢熱鬧背後，還有另一層政治觀察，對綠營而言，賴清德需要一場足以證明執政黨戰力的勝利，新北是重中之重；蔡英文可證明卸任後仍在關鍵選戰發揮影響力；陳其邁藉由南北串聯累積黨內政治能見度。對藍營來說，李四川若能守住新北，是侯友宜交棒成功，更是藍營維持北台灣版圖重要一役，有助於徐圖2028。

新北儼然成為2028前哨戰，藍綠大咖提前卡位，為2028累積政治籌碼。新北選戰不只是蘇巧慧與李四川對決，從兩軍激戰態勢來看，台上參選人拚的是市長寶座，台下各路政治人物盤算的已不只是2026，新北逐漸成為觀察2028政治版圖的一扇窗。

國民黨新北市長李四川昨早與北市長蔣萬安合體，兩人先到新北板橋區接雲寺參拜，再前往附近的市場掃街，之後又回到板橋的信仰中心慈惠宮，展現高人氣。記者胡經周／攝影
國民黨新北市長李四川昨早與北市長蔣萬安合體，兩人先到新北板橋區接雲寺參拜，再前往附近的市場掃街，之後又回到板橋的信仰中心慈惠宮，展現高人氣。記者胡經周／攝影

國民黨新北市長李四川昨早與北市長蔣萬安合體，兩人先到新北板橋區接雲寺參拜，再前往附近的市場掃街，沿途支持者爭相與二人握手，高喊「市長加油」、「凍蒜」。記者胡經周／攝影
國民黨新北市長李四川昨早與北市長蔣萬安合體，兩人先到新北板橋區接雲寺參拜，再前往附近的市場掃街，沿途支持者爭相與二人握手，高喊「市長加油」、「凍蒜」。記者胡經周／攝影

賴總統說，蘇巧慧是「衝衝衝二點○」，行政效率不輸蘇貞昌，卻多一分溫柔；「雖然我們贏面不錯，但對手也不軟。」記者潘俊宏／攝影
賴總統說，蘇巧慧是「衝衝衝二點○」，行政效率不輸蘇貞昌，卻多一分溫柔；「雖然我們贏面不錯，但對手也不軟。」記者潘俊宏／攝影

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