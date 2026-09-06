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民眾黨禁挺徐欣瑩 徐喊藍白合目標不變：「贏得勝選、下架民進黨」

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹縣長參選人徐欣瑩。聯合報系資料照
新竹縣長參選人徐欣瑩。聯合報系資料照

竹北藍白合破局，民眾黨今天拍板，除了竹北市長支持民眾黨提名的候選人邱臣遠外，也不得幫國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩站台，否則最重可除名。對此，徐欣瑩競辦表示，尊重各政黨機制，但徐欣瑩希望藍白合目標不變「2026贏得勝選、2028下架民進黨」。

民眾黨主席黃國昌日前點名國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩說話不算話，徐則說未承諾她無權決定的事情。對此，民眾黨秘書長周榆修今天表示，民眾黨今一致決議，新竹縣各級選舉不受限2026民眾黨與國民黨聯合治理拘束，各級選舉抽出合作協議，全黨團結一致支持民眾黨邱臣遠，凡有黨員公開支持、站台、任職或宣傳非民眾黨提名候選人，例如徐欣瑩，一律從嚴議處，最重開除黨籍。

徐欣瑩辦公室發言人徐維遠回應，尊重各政黨機制，但徐欣瑩希望藍白合目標不變，2026贏得勝選、2028下架民進黨，相信這也是藍白共同目標，會努力加倍、促成在野團結。

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