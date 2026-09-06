盧秀燕站台力挺魏平政 分享8年前競選中市長故事勉勵全力以赴

國民黨彰化縣長候選人魏平政今日競選總部成立，國民黨主席鄭麗文、台中市長盧秀燕出席站台。盧秀燕用自己的故事當例子說，8年前她選台中市長，大家都不看好，可是她沒有放棄，全力以赴，因此反敗為勝，且高票當選、後來居上，呼籲國民黨被提名的所有候選人全力以赴、爭取勝選。

盧秀燕指出，彰化一定要有好縣政，過去國民黨執政8年時間王惠美做很多建設，要由魏平政接棒延續。魏平政的選情很困難，因為他不是長期有政治背景，也沒有中央執政黨的資源，他是在野黨。

盧秀燕分享她的故事說，8年前她競選台中市長，當初大家都說盧秀燕不會當選、民調很低，甚至說當立委如何拚現任市長是不可能，所有民調都說她會大輸，但是政治跟年輕人一樣，做任何事情都要打拼，只要有服務的心、誠心、努力打拼，可以反敗為勝、後來居上、高票當選，她就是最好的例子。

盧秀燕強調，「戰士沒有選擇戰場的權利，戰場多辛苦、困難、危險，這次要全力以赴，這就是她為魏平政站台原因」。8年前她選台中市長，大家都不看好，可是她沒有放棄，全力以赴，因此反敗為勝，而且高票當選、後來居上，她想用這樣精神，不怕難、不怕苦、爭取勝利的精神，跟全部被提名的同志分享，呼籲大家全力以赴、爭取勝選。