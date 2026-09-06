李四川和蔣萬安同框、再與謝國樑合體 藍拋聯合治理願景爭取選民支持

新北市長參選人李四川昨與台北市長蔣萬安同框，今與基隆市長謝國樑合體，強調基北北桃四個城市共同治理願景。李四川說，他會接下新北市長侯友宜這一棒，好的建設不能斷。謝國樑表示，要努力讓有史以來聯合治理最緊密的團隊，繼續為四個城市的民眾服務。

李四川今天上午到基隆市暖暖區八中社區，聽取基市府交通處簡報基捷八堵機廠、八堵站開發願景。媒體聯訪時，記者詢問李四川接連兩天和蔣萬安、謝國樑造勢，對提升國民黨氣勢和未來北北基桃大生活圈政策的看法。

李四川說，基北北桃是一日的生活圈，現在四個城市有一個平台，不管是交通、文化、教育等，都是透過平台共同來辦理。四個城市一定會提出共同的政策，連結四個城市，讓一日生活圈內的市民生活得更方便。

李四川並舉今天聽完基市府簡報，他提出的補充說明為例，基隆捷運接汐東線後，汐東線再延長3個站，接台北市環狀捷運的東環段，就可以接板南線到信義計畫區，再轉往木柵動物園，也就是從基隆到新北，再到台北市。他和桃園市長張善政也有一樣的想法，新北市林口、鶯歌的捷運，也會跟桃園連結在一起。

李四川說，如果他當選新北市長，會和蔣萬安、張善政和謝國樑合作，四個城市一條線，他們都是做事的人，一定會為所有市民的安居樂業來打拼，拜託基隆的鄉親，一定要讓謝國樑連任，繼續為基隆市打拚。

謝國樑則是感謝李四川來到基隆，針對基隆未來的發展提供很好的建議跟方向。上次「川伯」來基隆是兩年前，他面臨罷免案的時候，特別來幫他加油打氣，協助他反罷免。兩年後他成為新北市長參選人，希望基隆市民如果有新北市的親戚朋友，請全力支持李四川做未來的新北市長。

謝國樑強調，未來讓蔣萬安、張善政、李四川和他，繼續推動基北北桃聯合治理平台是最重要的，現在的基北北桃市府，是過去有史以來最團結合作，聯合治理最緊密報政團隊，基隆要繼續打拚，川伯也在努力，未來將共同為大家服務。

交通處簡報時，提及八堵機場、八堵站新設跨河橋梁、跨台鐵道路和拓寬八德橋需求。謝國樑說，基隆捷運都是新北市規畫，未來有1萬名新的人口住在八中社區，基北北桃市長要緊密合作，共同為四個城市的所有市民服務。

新北市長參選人李四川今與基隆市長謝國樑合體，兩人都強調基北北桃聯合治理願景，繼續為四個城市的民眾服務。記者邱瑞杰／攝影

新北市長參選人李四川（左一）今到基隆，聽取基市府交通處簡報基捷八堵機廠、八堵站開發計畫時，提出北北基桃串連捷運路網願景。記者邱瑞杰／攝影

新北市長參選人李四川今到基隆，聽取基市府交通處簡報基捷八堵機廠、八堵站開發計畫時，提出北北基桃串連捷運路網願景。記者邱瑞杰／攝影