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盧秀燕為江啟臣助選喊話：這次如果選不對人 老人健保補助恐又被取消

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
法院副院長江啟臣參選台中市長，他今天與台中市副議長顏莉敏問政說明會在沙鹿舉辦，市長盧秀燕到場。記者游振昇／攝影
法院副院長江啟臣參選台中市長，他今天與台中市副議長顏莉敏問政說明會在沙鹿舉辦，市長盧秀燕到場。記者游振昇／攝影

法院副院長江啟臣參選台中市長，他今天與台中市副議長顏莉敏問政說明會在沙鹿舉辦，市長盧秀燕到場助選說，這次若選不對台中市長，我們的老人健保是不是又被取消？台中市不是沒取消過。

盧秀燕向在場數百人喊話，她常說，若選不對市長，我們以前的老人健保是不是取消？記得嗎？老人健保一年一萬，市長一任4年，家中有長輩虧損4萬。她就任後編回預算、恢復補助，8年前，不是她在做市長，台中老人健保被取消，她強調要選對人，這次如果再選不對人，搞不好我們老人健保補助又取消，台中市不是沒取消過。

她說換黨做就被取消，我們要繼續幸福，要繼續建設，要繼續有人給老人健保補助，拜託大家這一次，​要選對人，她拜託大家要選對人。

她拜託大家這一次沙鹿票集中唯一支持顏莉敏，但是副議長和議員在做的，立委在做的，沒有好市長會唱反調。老人健保會被取消，蓋路沒人要做，活動中心也沒有人做，所以市長很重要，如果選不對人，大家如果選不對人，連老人健保補助都會取消，好的候選人，她要交棒的就是江啟臣。

江啟臣和立委顏寛恒、副議長顏莉敏陸續上台說明自己擔任民代為台中人和海線爭取建設，江啟臣在致詞中以人口數據破題，指出台中市自2010年合併以來，沙鹿區人口數成長逾2成、僅次全市第一的北屯，直言「沙鹿的發展，用數字說話」；提出捷運藍線加速通車並延伸至沙鹿、串聯機場捷運橘線，打造海線「20分鐘生活圈」；爭取「臺中港聯外道路立體化」，呼籲中央仿高雄港、基隆港模式，將此列為中央出資項目。最後他呼籲鄉親於11月18日投票，支持他與副議長顏莉敏順利當選，共同打造台中「下一個黃金十年」。

法院副院長江啟臣參選台中市長，他今天與台中市副議長顏莉敏問政說明會在沙鹿舉辦，市長盧秀燕到場。記者游振昇／攝影
法院副院長江啟臣參選台中市長，他今天與台中市副議長顏莉敏問政說明會在沙鹿舉辦，市長盧秀燕到場。記者游振昇／攝影

法院副院長江啟臣參選台中市長，他今天與台中市副議長顏莉敏問政說明會在沙鹿舉辦，市長盧秀燕到場。記者游振昇／攝影
法院副院長江啟臣參選台中市長，他今天與台中市副議長顏莉敏問政說明會在沙鹿舉辦，市長盧秀燕到場。記者游振昇／攝影

法院副院長江啟臣參選台中市長，他今天與台中市副議長顏莉敏問政說明會在沙鹿舉辦，市長盧秀燕到場。記者游振昇／攝影
法院副院長江啟臣參選台中市長，他今天與台中市副議長顏莉敏問政說明會在沙鹿舉辦，市長盧秀燕到場。記者游振昇／攝影

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