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民眾黨臨時擴大會議決定 竹縣各級參選人與徐欣瑩同台最重開除黨籍

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨中央委員會、中央評議委員會今天舉行臨時擴大會議，會後由民眾黨秘書長周榆修（左）與新聞部輿情主任張彤（右）舉行記者會說明決議。記者曾吉松／攝影
民眾黨中央委員會、中央評議委員會今天舉行臨時擴大會議，會後由民眾黨秘書長周榆修（左）與新聞部輿情主任張彤（右）舉行記者會說明決議。記者曾吉松／攝影

民眾黨上午召開臨時擴大會議，決議新竹縣各級選舉參選人「不得私自與他黨縣長候選人合作或為其助選」，違者最重將可開除黨籍。民眾黨秘書長周榆修表示，國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩無法履行承諾，新竹縣各級選舉不再受「2026年聯合治理暨地方選舉合作協議」相關拘束。

民眾黨中央委員會、中央評議委員會上午舉行臨時擴大會議，會中就新竹縣長、竹北市長、新竹縣議員、新竹縣各鄉鎮市民代表等各級選舉紀律規範進行討論。周榆修會後舉行記者會宣布，民眾黨決議新竹縣各級選舉不再受「民眾黨與國民黨2026年聯合治理暨地方選舉合作協議」拘束，未來將自主決定合作對象與選舉布局。

周榆修表示，民眾黨已經正式徵召邱臣遠參選竹北市長，依據紀律評議裁決準則相關規定，全體同志應該團結一致全力輔選，如果黨員有公開支持、站台、任職或宣傳非民眾黨提名候選人，或者惡意攻擊民眾黨提名候選人等違紀助選行為者，一律從嚴議處，視情節最重予以除名處分。

周榆修說，有關新竹縣長與竹北市長選舉，由於徐欣瑩無法履行承諾，嚴重傷害民眾黨提名同志及支持者，更破壞民眾黨與國民黨過去2年逐步建立的互信基礎，民眾黨討論後決議新竹縣各級選舉不再受「台灣民眾黨與中國國民黨2026年聯合治理暨地方選舉合作協議」相關拘束，未來將自主決定合作對象與選舉布局。

周榆修說，過去一個星期以來，感謝各界好友熱心居中奔走協調，尤其許多國民黨立委表達「願意為邱臣遠站台」，民眾黨對此倍感溫暖，藍白兩黨過去在立法院並肩作戰、共同推動改革法案，去年更攜手對抗民進黨與民間團體發起的「大惡罷」，雙方早已累積一定的互信情誼。

國民黨新竹縣黨部先前發布公開信並祭出黨紀，要求自家黨員不得為「非國民黨提名參選人」站台或公開助選，周榆修指出，此舉令許多國民黨立委嘆氣且深感無奈，更充分印證在新竹縣選舉方面，國民黨與本黨之間已不存在任何合作與互信基礎。新竹縣選區民眾黨將採自主原則，自行選擇合作對象，在新竹縣各級選舉中全力爭取民眾認同。

周榆修說，為了維持政黨品牌形象、貫徹誠信原則、凝聚支持者向心力，民眾黨公職暨提名的候選人，必須貫徹中央黨部對於新竹縣長候選人合作對象的指示，「不得私自與他黨縣長候選人合作或為其助選」，包含但不限於公開支持、文字、影音、各宣傳類載體、各類網路社群，排除紀律評議裁決準則第15條第7款規定之適用，如果有違反前述相關規範，黨中央會嚴格落實調查與裁決，絕不寬貸。

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