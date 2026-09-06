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民眾黨新竹縣選舉拍板 不受與國民黨合作治理協議拘束

攝影中心／ 記者曾吉松／台北即時報導
民眾黨今天上午針對2026年新竹縣各級選舉選情，召開中央委員會、中央評議委員會臨時擴大會議，討論新竹縣長、竹北市長、新竹縣議員及各鄉鎮市民代表等各級選舉的紀律規範。會後由民眾黨秘書長周榆修（左）與新聞部輿情主任張彤（右）舉行記者會說明決議。記者曾吉松／攝影
民眾黨今天上午針對2026年新竹縣各級選舉選情，召開中央委員會、中央評議委員會臨時擴大會議，討論新竹縣長、竹北市長、新竹縣議員及各鄉鎮市民代表等各級選舉的紀律規範。會後由民眾黨秘書長周榆修（左）與新聞部輿情主任張彤（右）舉行記者會說明決議。記者曾吉松／攝影

民眾黨今天上午針對2026年新竹縣各級選舉選情，召開中央委員會、中央評議委員會臨時擴大會議，討論新竹縣長、竹北市長、新竹縣議員及各鄉鎮市民代表等各級選舉的紀律規範。會後由民眾黨秘書長周榆修與新聞部輿情主任張彤舉行記者會說明決議。

周榆修表示，民眾黨中央一致決議，新竹縣各級選舉不受2026年民眾黨與國民黨合作治理協議拘束，並針對縣內各級選舉提出明確紀律規範。民眾黨決議指出，全黨團結一致支持民眾黨提名的新竹縣長參選人邱臣遠；凡民眾黨員在選舉期間公開支持、站台、任職或宣傳非民眾黨提名候選人，均將從嚴議處，最重可開除黨籍。

民眾黨表示，面對2026年地方選舉，新竹縣各級選舉將依黨內提名及紀律規範進行，要求黨員遵守相關決議，展現全黨一致的選戰態度。

民眾黨今天上午針對2026年新竹縣各級選舉選情，召開中央委員會、中央評議委員會臨時擴大會議，討論新竹縣長、竹北市長、新竹縣議員及各鄉鎮市民代表等各級選舉的紀律規範。會後由民眾黨秘書長周榆修舉行記者會說明決議。記者曾吉松／攝影
民眾黨今天上午針對2026年新竹縣各級選舉選情，召開中央委員會、中央評議委員會臨時擴大會議，討論新竹縣長、竹北市長、新竹縣議員及各鄉鎮市民代表等各級選舉的紀律規範。會後由民眾黨秘書長周榆修舉行記者會說明決議。記者曾吉松／攝影

民眾黨今天上午針對2026年新竹縣各級選舉選情，召開中央委員會、中央評議委員會臨時擴大會議，討論新竹縣長、竹北市長、新竹縣議員及各鄉鎮市民代表等各級選舉的紀律規範。會後由民眾黨秘書長周榆修（左）與新聞部輿情主任張彤（右）舉行記者會說明決議。記者曾吉松／攝影
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