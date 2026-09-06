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蔣萬安兒出國爭議同學發聲遭攻擊假帳號 沈伯洋緩頰：不用過多臆測

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北市長蔣萬安大兒子蔣得立近日參與教育局出國交換計畫引發外界質疑特權，近日社群Threads上有不少帳號聲稱是蔣得立同學聲援，不過卻遭質疑有假帳號。沈伯洋表示，蔣得立優秀出國是好事，相信同學也會為其聲援，不用過多臆測。記者洪子凱／攝影
台北市長蔣萬安大兒子蔣得立近日參與教育局出國交換計畫引發外界質疑特權，近日社群Threads上有不少帳號聲稱是蔣得立同學聲援，不過卻遭質疑有假帳號。沈伯洋表示，蔣得立優秀出國是好事，相信同學也會為其聲援，不用過多臆測。記者洪子凱／攝影

台北市長蔣萬安大兒子蔣得立近日參與教育局出國交換計畫引發外界質疑特權，近日社群Threads上有不少帳號聲稱是蔣得立同學聲援，不過卻遭質疑有假帳號。沈伯洋表示，蔣得立優秀出國是好事，相信同學也會為其聲援，不用過多臆測，事情也只應聚焦前端討論，保護孩子為首要。

沈伯洋認為，其實他不斷強調保護孩子隱私最重要，蔣得立申請到獎學金出國，把國外的經驗之後有機會帶回來，都是好的事情，也相信多少會有同學出來發聲，當然可能也會有些假帳號，但不用去過多臆測，但至少要知道有假帳號，是不是背後有人在操作，請大家要注意。

沈伯洋也批評，大家其實都是在針對前端的事情在討論，但結果反而是蔣萬安團隊有人用假消息方式，把小孩推到前線，才是令人不能忍受的事。

面對新北市長李四川盛讚蔣萬安致詞背稿厲害，沈伯洋表示，背稿也是一種能力，像他在背稿或背幕僚文件的能力就非常差，但背得出稿也要答得出題，稿的內容才是最重要，要確實回答到媒體的問題，才是大家、市民想要的，可能蔣萬安有時輩問一些意料以外問題時候，可能會用以前他背過的東西回答。

沈伯洋說，蔣萬安已做了三、四年市長，對於市政的熟悉程度應該要高，其實近來市民質疑問題，並沒有什麼令人意外，如果能夠快速地回答大家問題，對市政府、對自己應該都是加分才對。

而2026台北藝術節邀來法國奧波西托劇團「大象來了...」但卻引發民怨，稱動線混亂，沈伯洋指出，要避免發生韓國梨泰院踩踏事故，事前規畫重要，包含公布觀賞點，預測人數並規劃疏散人潮的地點，也要宣導若遇推擠該如何保護自己，臨時狀況則需要電子看板、移動型看板公告，希望未來北市府對類似事件要有更完善的規畫。

沈伯洋強調，相關文化活動合作旅館、民眾參與人數都較往年降低，希望文化活動不要只像放煙火，而是要有長期規畫，而除文化活動外，無菸城市、生生喝鮮奶兌換率等許多市政議題，也都需要更加精進。

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