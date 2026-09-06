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影／盧秀燕提中火燃煤：拆煤就是我8年任內最重要使命
台中市長盧秀燕今天到台中沙鹿參加立法院副院長江啟臣參選市長、與中市副議長顏莉敏問政說明會，她受訪時提到中火燃煤問題說，拆煤本來就是她8年任內最重要使命，她擔心中央增燃氣、不拆燃煤機組，到時候改善的空氣就會功虧一簣；所以為了確保不會只增氣、不拆煤，近日她會親自帶隊到中火去視察，了解他們拆煤、減煤的保證及進度。
盧秀燕表示，拆煤，本來就是她8年任內最重要使命，因為我們一定要還中部人好空氣，保護所有中部民眾的健康。她說這8年來，在我們不斷的奮鬥下，台中市政府團隊、還有立法委員、議員、還有很多的民眾共同努力下，從她上任，當時中火一年要燒1600萬公噸的煤，那到現在，只能燒1100萬公噸的煤，這8年來減煤了500萬公噸。
盧秀燕說，所以大家可以抬頭看看今天的空氣，保護了我們市民的健康。她說對於中央要增加燃氣，我們支持，不過配套一定要拆煤，增氣、拆煤，一定要配套。她說很擔心中央增氣、不拆煤，到時候，改善的空氣就會功虧一簣。所以為了確保不會只增氣、不拆煤，所以近日她會親自帶隊到中火去視察，了解他們拆煤、減煤的保證及進度。
盧秀燕在會場也向數百位民眾喊話，江啟臣要接棒她，一定會延續台中建設，空氣繼續改善，繼續監督，讓台中人、中部人，呼吸清淨空氣，她說別黨不是，燃煤機組說不要拆，留下來備用，她強調當初我們爭取時有一組人說不要拆燃煤組。
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