不給賴清德面子！正國會宜蘭要角大反撲違紀參選 綠營爆分裂危機

賴清德總統相當重視宜蘭選情，上月才下到宜蘭輔選大喊團結，未料幾位正國會屬性鮮明的地方要角驚爆違紀參選大反撲，為選舉投下震撼彈。據了解，違紀參選主要原因是不滿黨內提名作業，其中尤以參選冬山鄉長的謝燦輝最具指標，員山鄉縣議員選情也因陳玉麟登記，陷入混戰，民進黨地方派系陷入分裂危機。

賴總統視宜蘭為重要選舉指標，勢必拿下，傾府院之力全面輔選，經常透過視訊掌握選情。正國會在宜蘭自從前立委陳歐珀涉案後迅速崩解，新潮流派系主導這場選戰，在縣長選舉方面，「溝通」力勸原有意參選者打退堂鼓，欽點政治素人林國漳參選，鄉鎮市長及縣議員提名也早在去年底進行作業敲定人選，但過程雜音不斷。

直到上周登記截止，包括正國面的縣黨部前評召謝燦輝， 登記參選冬山鄉長； 正國會色彩的水噹噹成員羅淑惠，登記參選五結鄉長；正國會陳俊宇立委的助理陳玉麟，登記參選員山鄉縣議員； 曾任陳歐珀助理的林瑞文 ，登記參選頭城鎮縣議員。這幾位屬性皆為正國會，不惜遭開除黨籍堅持參選到底，另也有人違紀參選鄉鎮代表，嚴重衝擊綠營選情。

據了解，縣議員謝燦輝原本角逐冬山鄉長黨內初選些微之差落敗，但他不滿縣黨部對於對比式與互比式民調未說明解釋清楚，變成全縣唯一採對比民調的鄉鎮選區，對其不利，他對初選結束不滿，要求黨部進一步給詳細民調抽樣受訪光碟，但縣黨部不給，反而要謝自己去跟民調公司拿。

過程中，政委陳金德出面有意勸退謝燦輝、請他選縣議員，但是謝堅定回答「選縣議員不是我的選項」，參選鄉長到底。據了解，謝燦輝的民調領先目前的黨提名人選。

頭城鎮縣議員選舉原已提名林詩穎，但林瑞文在登記截止前投入選戰，宣告民進黨在頭城議員選舉分裂；員山鄉縣議員黨提名李姿婷參選，選情看好，最後跳出黨內初選落敗的陳玉麟登記參選，讓基層炸鍋，立委陳俊宇負責員山鄉選區，陳玉麟又是他的助理，未溝通協調好惹來不少批評。。

另外羅淑惠登記參選五結鄉長，現任無黨籍鄉長沈德茂已經帶著她到處拜訪，不滿黨部提名的人選。據了解，陳歐珀深居簡出，不管地方政事，這幾人違紀參選應與其無關，但對於新潮流派系主控選情，內心有所不滿。

幾個重要選區人選擺不平，連帶可能影響林國漳的縣長選情，縣黨部主委邱嘉進連日來抗議抱怨電話不斷，他說，有些人參加初選輸了，就該接受初選結果，縣黨部勢必要開除他們，才能有個交代，他否認違紀參選與派系有關，應屬個人行為。

民進黨宜蘭基層選舉分裂，正國會派系地方要角紛紛登記參選，冬山鄉原本提名陳鏗芳（中）參選鄉長，但謝燦輝抗議初選不公，堅持參選到底，謝目前內部民調領先。聯合報系資料照

民進黨宜蘭重要選區驚爆分裂，員山鄉縣議員原本提名李姿婷（左），但初選落敗陳玉麟不滿，違紀參選投入選戰，衝擊選情，陳玉麟曾以正國會名義角逐全國黨代表。聯合報系資料照