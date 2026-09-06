快訊

男子搭機失控緊掐鄰座乘客脖子 遭五花大綁在椅子上如木乃伊

鮭魚、鯖魚、鮪魚哪種最健康？營養師評比5種海鮮：第一名營養最全面

勘災少說一句很難？賴卓跳針總預算 綠內部焦慮炸鍋

聽新聞
0:00 / 0:00

影／蔣萬安長子升學爭論 盧秀燕：攻擊孩子非常不好的示範

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
法院副院長江啟臣參選台中市長，他今天與台中市副議長顏莉敏問政說明會在沙鹿舉辦，市長盧秀燕到場。記者游振昇／攝影
法院副院長江啟臣參選台中市長，他今天與台中市副議長顏莉敏問政說明會在沙鹿舉辦，市長盧秀燕到場。記者游振昇／攝影

台北市長蔣萬安長子升學問題最近討論高，台中市長盧秀燕今天被記者問到蔣萬安長子到美國交換學生是否有利益迴避問題，盧秀燕說現在極少數的人在攻擊孩子的外貌、攻擊孩子的社團、攻擊孩子的出身，這是非常不好的示範，她再次呼籲，放過未成年的孩子，保護孩子。

法院副院長江啟臣參選台中市長，他今天與台中市副議長顏莉敏問政說明會在沙鹿舉辦，立委顏寬恒也到場，盧秀燕到會場前接受媒體採訪，被問到蔣萬安長子到美國交換學生一事。

盧秀燕表示，她已經答覆過這個問題，她願意再講一次。她說政治再怎麼樣，都不能夠攻擊未成年的小孩，尤其是針對蔣市長的小孩，他的長相、他參加的社團包括童軍團，包括他的家庭背景，小孩子不能選擇出身，予以攻擊；我們常常說要保護孩子、保護孩子，但是現在極少數的人在攻擊孩子的外貌、攻擊孩子的社團、攻擊孩子的出身，這是非常不好的示範，她再次呼籲，放過未成年的孩子，保護孩子，

法院副院長江啟臣參選台中市長，他今天與台中市副議長顏莉敏問政說明會在沙鹿舉辦，市長盧秀燕到場。記者游振昇／攝影
法院副院長江啟臣參選台中市長，他今天與台中市副議長顏莉敏問政說明會在沙鹿舉辦，市長盧秀燕到場。記者游振昇／攝影

法院副院長江啟臣參選台中市長，他今天與台中市副議長顏莉敏問政說明會在沙鹿舉辦，市長盧秀燕到場。記者游振昇／攝影
法院副院長江啟臣參選台中市長，他今天與台中市副議長顏莉敏問政說明會在沙鹿舉辦，市長盧秀燕到場。記者游振昇／攝影

盧秀燕 蔣萬安 升學 2026九合一選舉 台北市選舉

2026九合一選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

綠猛攻長子風波 蔣萬安：有任何事衝著我來

轟苗博雅惡意把侯友宜孩子拉下水 藍營：拿別人一生血淚當鬥爭工具

國教署是否調查蔣得立？蔣萬安：有事衝我來勿傷未成年孩子

選舉攻防 孩子何辜成箭靶

相關新聞

民眾黨新竹縣選舉拍板 不受與國民黨合作治理協議拘束

民眾黨今天上午針對2026年新竹縣各級選舉選情，召開中央委員會、中央評議委員會臨時擴大會議，討論新竹縣長、竹北市長、新竹縣議員及各鄉鎮市民代表等各級選舉的紀律規範。會後由民眾黨秘書長周榆修與新聞部輿情主任張彤舉行記者會說明決議。

蔣萬安兒出國爭議同學發聲遭攻擊假帳號 沈伯洋緩頰：不用過多臆測

台北市長蔣萬安大兒子蔣得立近日參與教育局出國交換計畫引發外界質疑特權，近日社群Threads上有不少帳號聲稱是蔣得立同學聲援，不過卻遭質疑有假帳號。沈伯洋表示，蔣得立優秀出國是好事，相信同學也會為其聲援，不用過多臆測，事情也只應聚焦前端討論，保護孩子為首要。

漏網鏡頭曝…人氣王蔣萬安里長宣傳照「就他1人全場跑」道具五花八門

年底選舉倒數83天，對比民進黨參選人沈伯洋近期頻有總統級大咖輔選；台北市長蔣萬安昨與新北市長參選人李四川同框後，今與黨籍里長提名人拍宣傳照，黨部主委戴錫欽表示，對比民進黨的總統規格輔選，目前國民黨蔣萬安是以地方型造勢活動先為主。

「洋流」不畏雨彈突襲！沈伯洋全身濕掃市場 選舉打「總統牌」看法曝

民進黨台北市長參選人沈伯洋今天一早到松山區南京公寓市場掃街拜票，僅管下雨仍有不少民眾到場支持。而近日賴清德總統、前總統蔡英文也持續幫綠營縣市長參選人站台，大打「總統牌」盼對選情有所助益，沈也表示，確實可以讓關注度提升，但勤走基層仍是最重要。

聲援蔣萬安兒貼文網軍反串？議長也不忍了：回歸公共政策才符市民期待

台北市長蔣萬安兒子蔣得立近日遭大批綠營、網軍攻擊，有自稱蔣得立國中同學在Theards貼文說幫蔣說話，表示「不該承受這麼大惡意」，但卻遭其他網友質疑該帳號疑網軍「反串」。北市議長、國民黨黨部主委戴錫欽今呼籲，選舉回歸公共政策討論，健康、也符合市民期待。

網軍拿賴瑞隆、蔣萬安兒對比…陳沂嘆：綠看來真是嫌自己票太多了

台北市長蔣萬安兒子蔣得立因錄取交換學生計畫，引發綠營攻擊，網紅陳沂今在臉書痛批，一堆人說自己在攻擊是蔣萬安，不是蔣萬安的兒子！「我不知道你們是怎麼說服自己的良心的？」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。