影／蔣萬安長子升學爭論 盧秀燕：攻擊孩子非常不好的示範

台北市長蔣萬安長子升學問題最近討論高，台中市長盧秀燕今天被記者問到蔣萬安長子到美國交換學生是否有利益迴避問題，盧秀燕說現在極少數的人在攻擊孩子的外貌、攻擊孩子的社團、攻擊孩子的出身，這是非常不好的示範，她再次呼籲，放過未成年的孩子，保護孩子。

法院副院長江啟臣參選台中市長，他今天與台中市副議長顏莉敏問政說明會在沙鹿舉辦，立委顏寬恒也到場，盧秀燕到會場前接受媒體採訪，被問到蔣萬安長子到美國交換學生一事。

盧秀燕表示，她已經答覆過這個問題，她願意再講一次。她說政治再怎麼樣，都不能夠攻擊未成年的小孩，尤其是針對蔣市長的小孩，他的長相、他參加的社團包括童軍團，包括他的家庭背景，小孩子不能選擇出身，予以攻擊；我們常常說要保護孩子、保護孩子，但是現在極少數的人在攻擊孩子的外貌、攻擊孩子的社團、攻擊孩子的出身，這是非常不好的示範，她再次呼籲，放過未成年的孩子，保護孩子，

法院副院長江啟臣參選台中市長，他今天與台中市副議長顏莉敏問政說明會在沙鹿舉辦，市長盧秀燕到場。記者游振昇／攝影