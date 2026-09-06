漏網鏡頭曝…人氣王蔣萬安里長宣傳照「就他1人全場跑」道具五花八門

年底選舉倒數83天，對比民進黨參選人沈伯洋近期頻有總統級大咖輔選；台北市長蔣萬安昨與新北市長參選人李四川同框後，今與黨籍里長提名人拍宣傳照，黨部主委戴錫欽表示，對比民進黨的總統規格輔選，目前國民黨蔣萬安是以地方型造勢活動先為主。

蔣萬安上周五完成參選連任登記後，昨天與今天是第一個周末假日，選舉行程滿檔，除昨與新北市長參選人李四川合體，文山區、軍榮眷後援會也正式成立，今則和里長參選人拍宣傳照。

蔣萬安今天一早與台北市200多位里長拍宣傳照，拍照分為六個梯次，預計四小時拍完，由於里長出席相當踴躍，記者現場觀察，蔣萬安與每個里長拍宣傳照的時間不超過25秒，是採蔣萬安跑全場方式，與里長拍照。

不僅黨籍提名里長、里長參選人，更有許多以無黨參選的也搶跟蔣萬安合體，人氣相當旺，除有資深里長與蔣萬安比「大愛心」拍照；更有里長自帶鏟子竹掃把道具，跟蔣萬安合拍宣傳照，現場笑聲不斷。

戴錫欽說，昨算是登記完之後第一個周六，加上今天周日，所以昨密集安排全台12個行政區的第一個文山區後援會，昨下午也有軍榮眷後援會成立，加上跟川伯雙北合體，今也密集安排全台北市200多位里長，跟市長蔣萬安合照。

戴錫欽表示，雖然民進黨部分有很多總統級的大型造式活動，國民黨這邊也會安排後續的造勢活動，但目前是以地方型造勢活動為主，也就是說，12個區的後援會會陸續成立，再加其他包括青年後援會、婦女後援會、新住民後援會、客家後援會等都會陸續成立。

戴提到，後續不管是跟民眾黨、或國民黨自己的部分，還有選前黃金周、或最後倒數兩周或一個月的造勢，也都會有跨縣市、甚至更大型的造勢活動，到時候確定會再跟大家報告。

蔣萬安今天一早與台北市200多位里長拍宣傳照，拍照分為六個梯次，預計四小時拍完，由於里長出席相當踴躍，記者現場觀察，蔣萬安與每個里長拍宣傳照的時間不超過25秒，是蔣萬安左右跑全場方式，與里長拍照。記者林麗玉／攝影

蔣萬安今天一早與台北市200多位里長拍宣傳照，拍照分為六個梯次，預計四小時拍完，由於里長出席相當踴躍，記者現場觀察，蔣萬安與每個里長拍宣傳照的時間不超過25秒，是蔣萬安左右跑全場方式，與里長拍照。記者林麗玉／攝影