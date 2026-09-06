快訊

趙建銘遭爆狂Call 3兒逼賣股票 陳致中代姊求問：包公顯靈有解嗎

如果賈伯斯還活著？網曝「蘋果美學必遠勝現在」 他卻搖頭：規模先少一半

武漢大學年輕教授遭檢舉：靠權色交易上位 校方啟動調查

聽新聞
0:00 / 0:00

「洋流」不畏雨彈突襲！沈伯洋全身濕掃市場 選舉打「總統牌」看法曝

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
沈伯洋雖遭雨彈襲擊頭髮全濕，仍穿上雨衣與民眾合照，他也很感謝「洋流」支持者願意冒雨前來，但還是提醒民眾拿傘務必注意安全。圖／取自共訊
沈伯洋雖遭雨彈襲擊頭髮全濕，仍穿上雨衣與民眾合照，他也很感謝「洋流」支持者願意冒雨前來，但還是提醒民眾拿傘務必注意安全。圖／取自共訊

民進黨台北市長參選人沈伯洋今天一早到松山區南京公寓市場掃街拜票，僅管下雨仍有不少民眾到場支持。而近日賴清德總統、前總統蔡英文也持續幫綠營縣市長參選人站台，大打「總統牌」盼對選情有所助益，沈也表示，確實可以讓關注度提升，但勤走基層仍是最重要。

由於近幾天北市受颱風外圍雲系影響，天氣狀況不佳，有別過去沈伯洋團隊若掃街行程遇雨可能會取消或延期，今天上午雖有下雨但市場掃街並未延期，沈表示，初步判斷雨勢非滂沱大雨，行程先照舊。

不過沈伯洋話才說完天空就下起滂沱大雨，不過仍有很多支持者排隊，沈雖然雨彈襲擊頭髮全濕，仍穿上雨衣與民眾合照，他也很感謝「洋流」支持者願意冒雨前來，但還是提醒民眾拿傘務必注意安全。

沈伯洋周三找來蔡英文陪同登記、今天晚上也將與賴總統合體計程車工會普渡行程，而隔壁民進黨新北市長參選人蘇巧慧昨天競總成立也找了蔡、賴兩人合體，各界大打總統牌拚選情，沈表示，請總統、主席來助選，當然可以讓民眾更加關注，但最重要仍是基層走動。

由於近幾天北市受颱風外圍雲系影響，天氣狀況不佳，沈伯洋表示，初步判斷雨勢不是到滂沱大雨，行程就還是先照舊，不過話才說完天空就下起滂沱大雨。記者洪子凱／攝影
由於近幾天北市受颱風外圍雲系影響，天氣狀況不佳，沈伯洋表示，初步判斷雨勢不是到滂沱大雨，行程就還是先照舊，不過話才說完天空就下起滂沱大雨。記者洪子凱／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋今天一早到松山區南京公寓市場掃街拜票，僅管下雨仍有不少民眾到場支持。記者洪子凱／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋今天一早到松山區南京公寓市場掃街拜票，僅管下雨仍有不少民眾到場支持。記者洪子凱／攝影

沈伯洋 市場 拜票 2026九合一選舉 台北市選舉 蔡英文

2026九合一選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

新北市長激戰 藍「雙北共好」抗綠「雙總統級」造勢

蘇巧慧競總估逾2萬人助陣 賴清德致詞後即離場、散場出口一度壅塞

直球對決！李四川、蘇巧慧、蘇輝湟都勾辯論式 11月13日來場辯論大戰

賴清德開酸 蔣萬安回擊：圍蔣救賴

相關新聞

聲援蔣萬安兒貼文網軍反串？議長也不忍了：回歸公共政策才符市民期待

台北市長蔣萬安兒子蔣得立近日遭大批綠營、網軍攻擊，有自稱蔣得立國中同學在Theards貼文說幫蔣說話，表示「不該承受這麼大惡意」，但卻遭其他網友質疑該帳號疑網軍「反串」。北市議長、國民黨黨部主委戴錫欽今呼籲，選舉回歸公共政策討論，健康、也符合市民期待。

「洋流」不畏雨彈突襲！沈伯洋全身濕掃市場 選舉打「總統牌」看法曝

民進黨台北市長參選人沈伯洋今天一早到松山區南京公寓市場掃街拜票，僅管下雨仍有不少民眾到場支持。而近日賴清德總統、前總統蔡英文也持續幫綠營縣市長參選人站台，大打「總統牌」盼對選情有所助益，沈也表示，確實可以讓關注度提升，但勤走基層仍是最重要。

網軍拿賴瑞隆、蔣萬安兒對比…陳沂嘆：綠看來真是嫌自己票太多了

台北市長蔣萬安兒子蔣得立因錄取交換學生計畫，引發綠營攻擊，網紅陳沂今在臉書痛批，一堆人說自己在攻擊是蔣萬安，不是蔣萬安的兒子！「我不知道你們是怎麼說服自己的良心的？」

攻擊蔣萬安兒有政治後作力…戴錫欽曝一點「作為父母的人非常體會」

台北市長蔣萬安兒子蔣得立近期猛遭綠營、網軍攻擊，傳出綠營內部認為，持續攻擊小朋友恐有政治後作力？北市議長、黨部主委戴錫今受訪說，綠營每個人都稱「嘴巴不批評小孩子」，但事實上，小孩子所受的影響及心理層面衝擊，「作為父母的人都可以非常體會」。

青年票最大難題：不是投給誰，而是為何要投？

年底縣市長選舉登記截止後，象徵選戰正式起跑。為了開拓票源，青年選票成為兵家必爭之地，藍綠都積極爭取這群關鍵選民。然而，與其思考如何「搶青年票」，恐怕更該先問一個根本問題：年輕人願不願意走進投票所？如果連投票意願都無法提高，再多的聲量與活動，最後都可能只是網路上的喧囂。

學者：選戰仇恨動員 也可能反激出同情票

九合一選戰倒數，台北市長蔣萬安因長子蔣得立公費交換生遭綠營攻擊，外界質疑綠營藉「仇恨動員」打選戰。學者認為，仇恨動員需要社會累積共同壓力，就像火藥庫一點就爆；但也可能激起另一方立場的同情票，形成兩面刃的效果。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。