「洋流」不畏雨彈突襲！沈伯洋全身濕掃市場 選舉打「總統牌」看法曝

民進黨台北市長參選人沈伯洋今天一早到松山區南京公寓市場掃街拜票，僅管下雨仍有不少民眾到場支持。而近日賴清德總統、前總統蔡英文也持續幫綠營縣市長參選人站台，大打「總統牌」盼對選情有所助益，沈也表示，確實可以讓關注度提升，但勤走基層仍是最重要。

由於近幾天北市受颱風外圍雲系影響，天氣狀況不佳，有別過去沈伯洋團隊若掃街行程遇雨可能會取消或延期，今天上午雖有下雨但市場掃街並未延期，沈表示，初步判斷雨勢非滂沱大雨，行程先照舊。

不過沈伯洋話才說完天空就下起滂沱大雨，不過仍有很多支持者排隊，沈雖然雨彈襲擊頭髮全濕，仍穿上雨衣與民眾合照，他也很感謝「洋流」支持者願意冒雨前來，但還是提醒民眾拿傘務必注意安全。

沈伯洋周三找來蔡英文陪同登記、今天晚上也將與賴總統合體計程車工會普渡行程，而隔壁民進黨新北市長參選人蘇巧慧昨天競總成立也找了蔡、賴兩人合體，各界大打總統牌拚選情，沈表示，請總統、主席來助選，當然可以讓民眾更加關注，但最重要仍是基層走動。

由於近幾天北市受颱風外圍雲系影響，天氣狀況不佳，沈伯洋表示，初步判斷雨勢不是到滂沱大雨，行程就還是先照舊，不過話才說完天空就下起滂沱大雨。記者洪子凱／攝影