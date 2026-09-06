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攻擊蔣萬安兒有政治後作力…戴錫欽曝一點「作為父母的人非常體會」
台北市長蔣萬安兒子蔣得立近期猛遭綠營、網軍攻擊，傳出綠營內部認為，持續攻擊小朋友恐有政治後作力？北市議長、黨部主委戴錫今受訪說，綠營每個人都稱「嘴巴不批評小孩子」，但事實上，小孩子所受的影響及心理層面衝擊，「作為父母的人都可以非常體會」。
蔣萬安今天與黨籍提名的里長拍宣傳照，對於近日兒子蔣得立猛遭綠營政治人物及網軍側翼攻擊，除綠營內部有人認為恐有政治後作力，前立委郭正亮也認為，綠營可以繼續吵，因這表示民進黨台北市長參選人沈伯洋沒有議題，已經被人家淘汰了，再繼續吵下去沈伯洋民調會越低。
戴錫欽今天受訪表示，選舉還是要回歸公共政策辯論，及到底過去這第一個任期，蔣萬安在市長任內表現如何，這個市民自有公斷。
至於家人跟小孩子的部分，戴表示，雖然看到最近很多的媒體，包括很多名嘴評論時，每個人都稱嘴巴不會去批評小孩子，但事實上，這樣的一個討論過程，雖然每個人都表明是針對蔣萬安，但小孩子所受到的影響，及心理層面的衝擊，相信作為父母的人都可以非常體會。
戴錫欽說，這個部分，他還是希望能夠回到公共政策的討論，來檢驗到底蔣萬安市長過去在第一個任期內的表現，符不符合市民的期待。
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