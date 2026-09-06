聲援蔣萬安兒貼文網軍反串？議長也不忍了：回歸公共政策才符市民期待

台北市長蔣萬安兒子蔣得立近日遭大批綠營、網軍攻擊，有自稱蔣得立國中同學在Theards貼文說幫蔣說話，表示「不該承受這麼大惡意」，但卻遭其他網友質疑該帳號疑網軍「反串」。北市議長、國民黨黨部主委戴錫欽今呼籲，選舉回歸公共政策討論，健康、也符合市民期待。

蔣萬安今天上午與黨籍里長參選人拍宣傳照不受訪，對於Theards上有自稱蔣得立國中同學的貼文，遭質疑恐是網軍「反串」？議長戴錫欽表示，現在有很多的網路言論，本來就是似是而非，到底何者是真？何者是假，需要更多的市民自己去判斷，他希望選舉，還是要回歸公共政策的討論，這樣會比較健康，也比較符合市民的期待。

媒體也問戴，擔任民代是否接觸很多選民希望幫忙學區問題？戴表示，學區及入學的問題，一直是做民意代表或選區服務的大宗之一。他相信，稍微有經驗的民代都知道，所謂學區，教育局都有相關的規定，甚至有些時現因少子化的，所以學區會做調整，有雙重學區或三重學區。

戴說，怎麼樣能夠符合家長期待，並且符合教育制度，同時最重要是，怎麼樣做到公平公正透明，不要讓家長覺得，好像某些人有特權或什麼，這都是所有從政的民意代表及大家共同努力推動的部分。