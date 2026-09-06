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網軍拿賴瑞隆、蔣萬安兒對比…陳沂嘆：綠看來真是嫌自己票太多了

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
網紅陳沂今在臉書痛批，一堆人說自己在攻擊是蔣萬安，不是蔣萬安的兒子！「我不知道你們是怎麼說服自己的良心的？」截自陳沂臉書
網紅陳沂今在臉書痛批，一堆人說自己在攻擊是蔣萬安，不是蔣萬安的兒子！「我不知道你們是怎麼說服自己的良心的？」截自陳沂臉書

台北市長蔣萬安兒子蔣得立因錄取交換學生計畫，引發綠營攻擊，網紅陳沂今在臉書痛批，一堆人說自己在攻擊是蔣萬安，不是蔣萬安的兒子！「我不知道你們是怎麼說服自己的良心的？」

「這對蔣萬安的兒子公平嗎？」陳沂批評，一個小孩憑藉著自己的努力，爭取到屬於他該有的榮譽。你們把一切都歸咎於那是因為他爸爸是蔣萬安，他靠的不是實力，是特權！

陳沂說，姓蔣就是他的原罪？有錢人的兒子不可以什麼都比較會？就算真的有同學出來幫他講話，也會被說是網軍操作。

換那個幫忙講話的同學被圍剿，誰還敢出來？然後不要拿賴瑞隆兒子出來類比。「他那個是80同學，蔣萬安的兒子只是太優秀而已。」

陳沂嘆，綠營為了政治立場是非不分，連15歲沒做錯事的少年都要攻擊，看來真的是嫌自己票太多了。

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