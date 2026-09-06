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柯志恩喊退潮流 賴瑞隆固基本盤

聯合報／ 記者郭韋綺巫鴻瑋 ／高雄報導

高雄市長登記後首日，國民黨參選人柯志恩前晚才和屏東縣長參選人蘇清泉合體攻治水議題，昨再和南投縣長許淑華同框，喊話要讓新潮流「退潮流」；民進黨新潮流系參選人賴瑞隆昨成立兩後援會守基本盤，今可望再獲前總統蔡英文、行政院前院長蘇貞昌和市長陳其邁助攻。

柯志恩昨成立南高雄後援會，整合旗津、鼓山等八行政區戰力，南投縣長許淑華、前議長莊啟旺到場助陣。她強調自己沒派系，面對的就是高雄市民，矢言擊退綠營派系「我不管新潮流、舊潮流，還是不入流，一定要讓它退潮流」。

「我輸過，但不曾怕過。」柯志恩說，四年前搬到高雄投入市長選戰，敗選後她沒有離開，四年走遍卅八個行政區，盼市民再給她一次機會；她也肯定陳其邁做得好，但接棒者不必一定是民進黨，應交給具國際化、在地化，能把高雄建設做得更好的接棒者，「我絕對可以穩穩接住」。

賴瑞隆昨一口氣成立大岡山、前鎮兩個後援會，強調自己是接棒陳其邁的「關鍵第四棒」。他說，過往民進黨不論總統、市長或立委選舉，大岡山地區都開出優異成績，這次他會承接這份信任。近年在蔡英文與賴清德總統支持下，高雄進步非常有感，正走在持續進步的軌道上，希望支持者發揮一人拉十票的精神，集中選票打造更美好的新高雄。

2026九合一選舉 賴瑞隆 柯志恩

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