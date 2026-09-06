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新北市長激戰 藍「雙北共好」抗綠「雙總統級」造勢

聯合報／ 記者林媛玲張策王長鼎王慧瑛林昭彰／新北報導
國民黨新北市長參選人李四川（右）與台北市長蔣萬安（右二）昨在板橋合體掃街拜票，民眾熱情回應。記者胡經周／攝影
國民黨新北市長參選人李四川（右）與台北市長蔣萬安（右二）昨在板橋合體掃街拜票，民眾熱情回應。記者胡經周／攝影

新北藍綠激戰，民進黨參選人蘇巧慧昨辦萬人造勢，賴清德總統、前總統蔡英文合體拉起蘇巧慧的手高喊「凍蒜」，兩人都希望市民寫歷史，讓蘇成為新北首位女市長。藍營昨展開雙北連線，台北市長蔣萬安跨區助攻國民黨參選人李四川，以「雙北共好」力抗綠營「雙總統級」造勢。

蘇巧慧造勢行程上月中即公布，李四川昨早與北市長蔣萬安合體，蔣先到新北板橋區接雲寺，與李四川進廟參拜，現場支持者爭相與二人握手，高喊「市長加油」、「凍蒜」。李四川笑稱，蔣萬安近來被抹黑很嚴重，所以來拜觀音消災解厄。

蔣萬安說，他見證李四川四十年來累積的真工夫，市政專業、執行力強，未來絕對能帶領新北市持續進步發展；他細數與李四川一同攜手完成輝達落腳台北，大巨蛋啟用等不可能任務。

李四川大力肯定蔣萬安對人有禮貌，從沒看過蔣生氣，他以前感覺工程並非是蔣萬安專業範疇，但現在他的專業都被蔣萬安學走，而且比他還厲害。未來他與蔣萬安會全力以赴，一起為雙北打拚，讓雙北可以「共治、共榮、共好」。

李四川12日大造勢 侯友宜出席

至於蘇巧慧父親蘇貞昌因不想搶走女兒光環，未出席昨天造勢。李四川表示，他跑行程時常看到蘇貞昌代替蘇巧慧出席，蘇巧慧接的是蘇貞昌那一棒，他接的是市長侯友宜這一棒；他邀請侯友宜出席九月十二日首場大造勢活動，侯友宜得知後馬上答應，是他最好的戰友，「我們一定會打贏這一場選戰」。

蘇巧慧昨下午在板橋第一運動場前廣場舉行競選總部成立大會，主辦單位推估現場湧入超過二萬人，蘇在競選議題上積極拉攏年輕族群，但到現場的台下支持者仍以中高齡居多。活動碰上大雨，蘇巧慧與議員冒雨大進場，喊出「新北不是台北市的衛星，我們是一片繁星」。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（中）昨在板橋舉辦競選總部成立大會，賴清德總統（左）與前總統蔡英文（右）罕見同框力挺。記者潘俊宏／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（中）昨在板橋舉辦競選總部成立大會，賴清德總統（左）與前總統蔡英文（右）罕見同框力挺。記者潘俊宏／攝影

陳其邁稱讚蘇巧慧 是蘇貞昌3.0

蘇貞昌雖未出席，高雄市長陳其邁致詞說，他當行政院副院長期間，向時任院長的蘇貞昌學很多工夫，「蘇巧慧就是蘇貞昌三點○，她準備好了」。

將任蘇巧慧競選總部主委的蔡英文說，十六年前她也是新北市長候選人，走遍廿九區、掃過一百多個市場，雖然當年沒有成功，但是民進黨從來沒離開新北；如今再站回新北選戰舞台，「我看到一個比蔡英文更優秀、比蔡英文準備更好的候選人，就是蘇巧慧」。

蔡英文致詞結束後，和蘇巧慧歡迎賴總統上台。賴總統說，蘇巧慧是「衝衝衝二點○」，行政效率不輸蘇貞昌，卻多一分溫柔；「雖然我們贏面不錯，但對手也不軟。」賴清德暗酸對手說，下一任新北市長非常重要，大家需要的市長不是抱著「找工作」心態，更不是將新北當做跳板的「過路人」；希望支持者一起支持蘇巧慧成為新北第一位女市長。

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