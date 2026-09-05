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爆紅瘋搶！台中曾咨耀競選筆加碼1.5萬支 莊競程來問、何欣純將聯名

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
市議員參選人曾咨耀（中）推出的競選原子筆爆紅，今天下午吸引民眾大排長龍索取。記者趙容萱／攝影
市議員參選人曾咨耀（中）推出的競選原子筆爆紅，今天下午吸引民眾大排長龍索取。記者趙容萱／攝影

民進黨台中市北屯區市議員參選人曾咨耀推出競選小物「原子筆」因書寫滑順、實用，在網路爆紅，被封「競選文具王」，連表哥、新竹市長參選人莊競程也來洽詢，希望能推同款競選筆。曾咨耀今天下午發筆，吸引逾百人排隊索取。他說，原本的1萬支即將告罄，加碼1.5萬支，聯名加印同黨市長參選人何欣純

有網友日前分享拿到曾咨耀競選筆，「我希望全世界都能拿到這隻筆，真的太好寫……好寫到瘋掉」，甚至透露早上發現其中一支被「A走」，讓他相當悲痛。貼文引發熱議，曾咨耀也因此被封「競選文具王」。

曾咨耀說，他沒想到競選原子筆竟爆紅，這幾天陸續接到朋友電話「你的筆爆紅了」，相關貼文瀏覽數近40萬，甚至有人專程來索取原子筆，短短2、3天就被索取近7000支，很多民眾得知今天下午有發放原子筆，湧入上百人排隊索取，讓團隊直呼「筆情告急」。

曾咨耀說明，他是理工背景，對於競選小物希望做到「實用」，無論是袋子、原子筆，讓民眾拿到後真的願意使用，沒想到這支原子筆因為網友分享「太好寫」，意外掀起搶筆熱潮。

今天排隊的民眾大部分是因為選舉筆在網路爆紅慕名而來，有媽媽趁著假日帶小孩來排隊、有阿伯、年輕人都來排隊，大讚這款競選小物「好實用」，還因此認識曾咨耀，也有的對「一支競選筆竟然也要排隊」印象深刻。

有趣的是，曾咨耀的表哥、前立委莊競程近期投入新竹市長選舉，也注意到這支爆紅的競選筆，特別向曾咨耀詢問，希望能採用同款筆作為競選小物，讓這場「競選文具熱」從台中一路燒到新竹。

市議員參選人曾咨耀競選原子筆」意外爆紅，他加碼1.5萬支將聯名加印市長參選人何欣純。記者趙容萱／攝影
市議員參選人曾咨耀競選原子筆」意外爆紅，他加碼1.5萬支將聯名加印市長參選人何欣純。記者趙容萱／攝影

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