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綠猛攻長子風波 蔣萬安：有任何事衝著我來

聯合報／ 記者林佳彣邱書昱林媛玲／台北報導
民進黨猛攻台北市長蔣萬安長子蔣得立公費交換生，蔣萬安昨強調「有任何事衝著我來，不要衝著未成年的孩子。」記者林伯東／攝影
民進黨猛攻台北市長蔣萬安長子蔣得立公費交換生，蔣萬安昨強調「有任何事衝著我來，不要衝著未成年的孩子。」記者林伯東／攝影

民進黨猛攻台北市長蔣萬安長子蔣得立公費交換生，蔣萬安昨強調「有任何事衝著我來，不要衝著未成年的孩子」，並再度砲轟賴清德總統「圍蔣救賴，賴不如蔡」，直言從中央到地方，到底是誰在用弱勢跟孩子操作選舉議題，人民都看得很清楚。

民進黨台北市長參選人沈伯洋昨說，不管涉及獎學金或其他獎項、出國等，小孩子是應該要被保護的，大家從頭到尾在討論的都不是小孩子本身，大家討論的是市政府的作為。

沈伯洋表示，保護小孩一定是最高指導，結果市府竟用假消息方式，說國教署在做調查等，反而是自己把小孩推到前線，令人不能忍受，應該要確保不要把壓力放在小孩身上。

「從中央到地方，到底是誰在用弱勢跟孩子操作選舉議題？人民都看得很清楚。」蔣萬安反擊，如果不是「圍蔣救賴」，為什麼總統府要連續兩天發新聞稿？「為什麼賴總統不願意面對或說明毒油事件？而是不斷地cue我？」所以他要再次強調「圍蔣救賴，賴不如蔡。」

對於蔣得立去年童軍高考補考才通過，卻是唯一拿到特殊市長獎的人，蔣萬安說，得立有跟他分享，也介紹童軍高考整個過程確實非常不容易，絕大部分參加者也無法在第一階段就一次通過，所以依照原本規定，參與後續階段的再測，規定就是如此。對於每一位能堅定完成高考的孩子們，都應該支持跟鼓勵。

蔣得立交換生名額被質疑不符合美國國務院認定，是怎麼通過程序？蔣萬安說，已經說過非常多次，國際交換學生計畫只看學籍不看國籍，他也看到有網友發信去問了美方機構，也就證明一切合乎規定。

至於台大醫院前院長林芳郁的女兒林之昀說，父親是忠貞國民黨員，不會認同蔣萬安這種不公不義的徇私護航行為。蔣萬安回應，他尊重林院長父女，也再次說明，「我和我的家人一定會遵守規定，不會有特殊待遇。」

昨也有自稱蔣得立國中同學發文指出，真正的事實就是，他就是自己憑實力考上了建中，拿到特殊展能的市長獎。他不該承受這麼大的惡意，也不該因為政治讓一個清白的未成年人被拖下水。

另外，社民黨北市議員苗博雅日前在政論節目肯定新北市長侯友宜保護小孩隱私惹議，國民黨議員鍾沛君反批，議論的是侯市長的椎心之痛，當年健康幼稚園火燒車事件，侯友宜痛失年僅三歲獨子。為了節目效果，竟然毫無人性地把人家的傷痛當政治墊腳石，至於嗎？

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