改名15字、高齡參戰…各地參選人拚識別度

年底九合一選舉登記截止，各縣市出現不少「特殊」參選人，從超長姓名到高齡參選，各有吸睛招數。

嘉義市長參選人黃宏成改名三次，目前姓名「黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統」長達十五字，這次再投入市長選舉，是第六度參選公職。

東區議員顏翎熹首度參選時也曾改名「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」，搭配性別議題受到關注並當選，當選後則改回本名。另名女網紅柯莉絲汀參選議員，因姓名特殊，競選看板乾脆強調「柯莉絲汀」就是本名，成為另類選舉識別。

高雄第八選區則有參選人姓名「同音不同字」的巧合。國民黨前議員黃紹庭的妹妹黃鈺婷獲推薦參選，她與另名參選人黃裕庭的姓名讀音相同、字不同，增添選戰話題。同選區六十八歲無黨籍參選人鄒約翰曾任職業軍人，因妻子罹癌期間遭銀行調降投保薪資，認為員工退休權益遭「偷走」。他看到「計利當計天下利」這句話後決定參選，喊出要為天下勞工討回被偷走的退休金。

高雄也出現本屆最高齡議員參選人，八十三歲橋頭糖廠森林志工、人稱「蔣媽」的蔣黃女，登記最後一天披上戰袍投入第三選區選戰，她長期投入森林整理及文化資產保存，參選只為守護陪伴大半輩子的百頃森林。