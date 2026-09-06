選情初探／彰化原民選區 「海底撈針」拉票難度高

彰化縣下屆縣議員第九選區（平地原住民）及首度設置的第十選區（山地原住民），都應選一人，綠營都無人參選。其中第九選區有兩人登記，第十選區則有八人，雖說當選票數最少，卻是全縣競爭最激烈的選區。

彰化縣到今年七月為止，原住民總數七七一三人，其中平地原住民三七三六人、山地原住民三九七七人，由於山地原住民人數超過一千五百人，除既有第九選區為平地原住民選區一席外，下屆再增加一席山地原住民為第十選區。

由於彰化縣並非原鄉，原住民選票分散在各鄉鎮，且高度仰賴宗親與部落連結，雖說當選票數不高，但開拓票源難度極高，除了平時經營與服務外，往往必須靠平時豐年祭及原住民文化節等節慶活動，打開人際網絡，拉票難度高，被地方形容為「海底撈針」。

第九選區有現任議員陳榮妹及新人陳明義登記，陳榮妹將爭取六連霸，她從原住民單一選區時，因服務扎實，地方組織與基層實力穩固，加上知名度高，歷屆都沒有可匹敵對手，此次連任遇到陳明義挑戰，仍難以撼動，陳明義則有待衝刺。

第十選區因新設席次，吸引了大批有志服務的移居族人投入，反而是全縣最激烈的選區，分別有國民黨籍的金凱傑（Ilia．Nangavulan）、吳秋祿、張瑋婷（女），民眾黨提名高采翎，無黨籍則有高世鴻、王昌智、謝秀美（女）及肯當．迪洛安（女）等四人。

其中，金凱傑（Ilia．Nangavulan）、吳秋祿，因為在地方比較活躍，人際網絡較廣，有助於開拓票源，比較受到看好。

民眾黨的高采翎顏值高，曾任民眾黨原住民族事務委員會執行長、國會助理及議員助理，在民眾黨積極拉抬，逐漸打開知名度，至於其他選將必須更加努力，才有出線的機會。