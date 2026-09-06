中市選戰對決升級！江啟臣攻對手票倉 何欣純力推官方LINE

國民黨台中市長參選人江啟臣本月三日登記後，選戰攻勢全面升級，昨天一早即展現「海龍蛙兵」精神，直攻對手民進黨參選人何欣純本命區之一的太平區中山市場掃街拜票；何欣純則打「空戰」，推出官方LINE互動系統「台中純派」，與選民密切互動。

江啟臣昨天一早由同黨市議員賴義鍠、黃佳恬、太平區黨部主委陳展群、光華里長黃鐵騫，以及中山里長參選人楊欣蓓等人陪同，進入市場，許多正在採買的市民見狀，主動停下腳步揮手、伸出雙手比讚，甚至爭相自拍、要求合照；江啟臣競選團隊也精心準備環保袋當文宣品，在市場採買的市民踴躍索取。

中山市場自治會對江啟臣的到訪高度歡迎，更特別開放市場廣播系統，讓江啟臣透過廣播向全體攤商及市民打招呼，並提前預祝中秋佳節愉快，將現場熱度推向最高點。

江啟臣表示，距離投票日僅剩八十四天，在接下來不到三個月時間，會跟所有國民黨提名的議員、里長參選人持續走訪基層，用一步一腳印、腳踏實地、誠懇認真的態度，尋求更多台中市選民的支持。

民進黨台中市長參選人何欣純推出官方LINE互動系統「台中純派」，她表示，現代人離不開手機，希望官方帳號更方便好用，市民只要打開選單就可以快速查看各項政策圖卡，也能掌握公開行程和活動內容，不用到處找資訊。

何欣純補充，「台中純派」還有設計三級經驗值獎勵，累計三百點、五百點和八百點可兌換對應獎品，其中八百點的「純派實體徽章兌換券」，可以在九月十二日競選總部成立大會上兌換徽章，未來也會推出更多具台中特色的競選小物和周邊。