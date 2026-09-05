影／「一定讓新潮流退潮流」 柯志恩喊接棒高雄：我可以穩穩接住

國民黨高雄市長參選人柯志恩今天成立南高雄後援會，她劍指綠營，肯定市長陳其邁做得很好，但強調接棒者不一定是民進黨，喊話陳其邁交給具國際化、在地化，能把高雄建設得更好的接棒者，「我絕對可以穩穩接住」，讓高雄繼續傳承、創新。

國民黨高雄市長候選人柯志恩下午3時在林皇宮舉行南高雄後援會成立大會，整合鼓山、鹽埕、旗津、苓雅、新興、前金、前鎮及小港8行政區戰力，並為6名議員候選人授戰旗，南投縣長許淑華、前議長莊啟旺也將到場助陣，為年底選戰凝聚氣勢。

柯志恩致詞表示，4年前搬到高雄投入市長選戰，「我輸過，但不曾怕過」，當時許多人甚至不知道她是誰，但敗選後沒有離開，4年來走遍38個行政區、與黨籍議員並肩扎根地方，盼市民11月28日再給她一次機會。

對於對手陣營指控她讓高雄損失200億元，柯志恩反擊，高雄預算明年比今年多、今年又比去年多，重要的是向行政院討回高雄應得的資源，若當選市長，一定替高雄爭取最好預算。

柯志恩強調自己沒有派系，她面對的就是高雄市民，並誓言擊退綠營派系「我不管新潮流、舊潮流，還是不入流，一定要讓它退潮流」。

談到黨籍議員，柯哽咽表示，4年前若沒有議員拉抬，就沒有今天的她，呼籲支持者將所有提名的議員全數送進議會，並將選戰拉高至2028年，喊出2026高雄贏，2028國民黨就能贏回執政。

過去南投縣長許淑華化身「神力女超人」為韓國瑜輔選翻轉高雄，今天也現身站台，媒體追問柯志恩有無神力加持，她笑回「絕對有」。

許淑華表示以地方首長身分前來力挺「好姐妹」，並說柯志恩對地方充分了解，她所提出來的政見有遠見也兼顧地方財政，相信她能夠承擔市長重任，帶領新市府團隊開創未來，成為高雄可以信任的好首長。

國民黨高雄市長參選人柯志恩（左）今天舉行南高雄後援會成立大會，南投縣長許淑華（右）站台力挺。記者郭韋綺／攝影

國民黨高雄市長參選人柯志恩今天成立南高雄後援會，誓言讓新潮流退潮流，從市長陳其邁手中接棒高雄。記者郭韋綺／攝影

國民黨高雄市長參選人柯志恩（左）今天舉行南高雄後援會成立大會，南投縣長許淑華站台力挺。記者郭韋綺／攝影