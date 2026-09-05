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蘇巧慧競總成立 賴清德站台籲支持者不能輕忽對手
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天在板橋舉辦競選總部成立大會，由於天候不佳時有陣雨，支持者仍冒雨湧入擠滿會場，賴清德總統與前總統蔡英文到場一起拉起蘇巧慧的首站台力挺，賴清德總統更呼籲支持者不會輕忽對手，要一起寫歷史，讓蘇巧慧成為新北首位女市長。
賴總統與前總統蔡英文拉起蘇巧慧的手，對著全場支持者高喊「凍蒜」，兩人先後致詞都提到，希望支持者一起寫歷史，讓蘇巧慧成為新北首位女市長。
賴總統表示，蘇巧慧行政效率不輸前行政院長蘇貞昌，但是卻多了一分溫柔，他身為萬里出身的新北子弟，深知新北最為人口最大城市是重要性，新北作為工商發展火車頭，要有主體性，別當其他城市的衛星城市，更是呼籲支持者要知道我們的對手也不軟，雖然我們贏面不錯也不要輕忽，要一起寫歷史，讓蘇巧慧成為新北首位女市長。
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