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蘇巧慧競總估逾2萬人助陣 賴清德致詞後即離場、散場出口一度壅塞

聯合報／ 記者張策林昭彰／新北即時報導
蘇巧慧競選總部成立大會散場時，支持者陸續從板橋第一運動場周邊離開，現場以中高齡民眾居多，不少人手提競選提袋、戴著活動帽。記者林昭彰／攝影
蘇巧慧競選總部成立大會散場時，支持者陸續從板橋第一運動場周邊離開，現場以中高齡民眾居多，不少人手提競選提袋、戴著活動帽。記者林昭彰／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今在板橋第一運動場前廣場舉行競選總部成立大會，主辦單位推估現場超過2萬人。活動碰上大雨，廣場地面滿是水痕，支持者穿雨衣、撐傘熱情不減，揮舞粉紅色競選旗幟、高喊口號，舞台前方一度擠得水洩不通；不過現場觀察，參與者仍以中高齡族群居多，年輕面孔相對少。

活動下午3時登場，一開始天候尚穩定，隨著活動進行，接連降下數波大雨，民眾措手不及被淋濕，有人趕緊撐傘、穿上輕便雨衣，也有人往周邊有遮蔽物處暫避。支持者仍持續揮旗、回應台上口號，現場氣氛未被雨勢澆熄。

蘇巧慧約下午3時50分大進場，當時雨勢不小，沿途支持者將進場動線擠得水洩不通，不斷伸手、揮旗，高喊加油、凍蒜；蘇巧慧及陪同大進場的議員參選人也被雨水淋濕。

蘇巧慧在社群、競選議題操作上積極拉攏年輕族群，但今天台下支持者，仍以中高齡居多，也有民眾攜家帶眷助陣。

隨著蘇巧慧、高雄市長陳其邁、前總統蔡英文及賴清德總統陸續登台助講，現場氣氛一波波升高。蔡英文、賴清德致詞期間，舞台前方旗海持續揮動，台下也不時配合口號回應。主辦單位推估，整場活動參與人數超過2萬人。

賴清德壓軸致詞後隨即離場，安排歌手詹雅雯登台演唱收尾。此時部分支持者已陸續散去，原本密集的人潮逐漸變得稀疏，現場目測約剩高峰時的一半人數。

活動結束後，大批民眾開始往外移動，整體散場秩序尚稱平順，未見明顯推擠；因會場出口空間較小，民眾集中離場，加上周邊車流交織，出口一帶一度出現壅塞，人潮與車陣只能緩慢向外疏散。

蘇巧慧競選總部成立大會散場時，支持者陸續從板橋第一運動場周邊離開，現場以中高齡民眾居多，不少人手提競選提袋、戴著活動帽。記者林昭彰／攝影
蘇巧慧競選總部成立大會散場時，支持者陸續從板橋第一運動場周邊離開，現場以中高齡民眾居多，不少人手提競選提袋、戴著活動帽。記者林昭彰／攝影

蘇巧慧競選總部成立大會散場時，支持者陸續從板橋第一運動場周邊離開，現場以中高齡民眾居多，不少人手提競選提袋、戴著活動帽。記者林昭彰／攝影
蘇巧慧競選總部成立大會散場時，支持者陸續從板橋第一運動場周邊離開，現場以中高齡民眾居多，不少人手提競選提袋、戴著活動帽。記者林昭彰／攝影

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