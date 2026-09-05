王惠美花籃祝競總成立「圓滿順利」非「高票當選」 魏平政這麼看

國民黨彰化縣長參選人魏平政明天成立競選總部，預料對提名過程心結未解的縣長王惠美出席可能性不高。不過，魏競選總部今天仍收到王惠美的「圓滿順利」祝賀花籃，但相對於雲林縣長張麗善的「高票當選」花籃，地方認為祝賀仍有程度差別，但魏平政認為「圓滿順利」很適切，外界不應過度解讀。

地方人士認為，在選舉活動，候選人最期待的是「高票當選」，而競總大會成立大會「圓滿順利」，只是單一活動的祝賀，與「高票當選」仍有誠意的差別，這是王惠美的要求，還是幕僚的自作主張，「真相」也是一時難以釐清。

針對外界對祝賀花籃祝詞的不同解讀，魏平政說，他是昨下午送競總成立大會的邀請卡到縣長室， 王惠美縣長致贈祝賀大會「圓滿順利」，也很適切，代表滿滿誠意，外界不應過度解讀。

至於雲林縣長張麗善部分，他也送達競總成立大會的邀請卡，雖然張縣長另有行程無法參加，但仍致贈寫有「高票當選」花籃表示祝福，他也滿心感謝，兩位縣長的暖心祝福， 他會全力以赴。

魏平政預定明天上午9時半在彰化市旭光西路舉辦競選總部成立大會，出席大咖包括主席鄭麗文、台中市長盧秀燕、雲林縣長參選人張嘉郡、縣黨部主委蕭景田、立委陳玉珍及擔任競選榮譽主任委員的前縣長阮剛猛、前勞委會主委趙守博等人，將由鄭麗文授旗。

至於縣長王惠美是否參加魏平政競選總部成立大會？政壇指出，王惠美昨天以「真相永遠只有一個」為題，哽咽吐訴國民黨彰化縣長提名過程與所受委屈，顯見怨念頗深，一時無法化解 ，明天參加的可能性不高。

國民黨彰化縣長參選人魏平政競選總部今天上午收到王惠美的「圓滿順利」祝賀花籃，令魏平政「驚喜又感動」，但仍無法預判王惠美是否出席競總成立大會。圖／魏平政競選總部提供