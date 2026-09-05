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助攻蘇巧慧 賴清德要支持者寫歷史：讓她成為新北首位女市長
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天下午在板一辦萬人造勢，賴清德總統、前總統蘇巧慧同台助攻，分站左右側、拉起蘇巧慧的手高喊「凍蒜」，兩人先後致詞都提到，希望市民一寫歷史，讓蘇巧慧成為新北首位女市長。
賴清德形容，蘇巧慧是「衝衝衝2.0」，行政效率不輸前行政院長蘇貞昌，卻多一分溫柔，蘇巧慧10年立委生涯，交出漂亮成績單。
「頭旗拿穩，勝利自然來！」賴清說，蘇巧慧是第一個成立競總的參選人，蘇拿出打頭陣、必勝決心，他身為萬里出身的新北子弟，深知新北最為人口最大城市是重要性，新北有士農工商、百工百業都有，新北作為工商發展火車頭，要有主體性，別當其他城市的衛星城市。
「雖然我們贏面不錯，但對手也不軟。」賴清德說，新北下一任市長非常重要，要選一位需要願意將一生最精華、全力投入新北的人，這個人就是蘇巧慧，不要選一位帶著找頭路心態，或把新北當跳板的人。
「我們一起來寫歷史好不好。」賴清德說，他是新北子弟，理解新北的需要，新北有都會、有偏鄉，有山有海，很多人一起來到新北打拚，新北處於轉型重要時刻，希望支持者展現最大決心，發揮最大力氣，一起支持蘇巧慧成為新北第一位女市長。
今天下午新北板橋雨勢不小，支持者穿雨衣在台下搖旗吶喊相挺，主辦單位表示，今天現場湧入約2萬人。
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