快訊

曾是泳壇希望…27歲性感女星下海狂接單 飯店同床黑道大哥

國內油價連6周凍漲！國際油價大漲 中油吸收金額擴大

活動突喊卡！藏壽司6日起終止「吉伊卡哇」扭蛋聯名 疑員工行為不當

聽新聞
0:00 / 0:00

助攻蘇巧慧 賴清德要支持者寫歷史：讓她成為新北首位女市長

聯合報／ 記者林昭彰張策王慧瑛／新北即時報導
蘇巧慧今天在板一辦首場萬人造勢，展現衝刺選戰800多天來的陸戰能量。府院黨輔選列車也開進新北，賴清德總統以新北子弟身分博感情，要鄉親一起寫歷史，讓蘇巧慧成為首位新北女市長。記者林昭彰／攝影
蘇巧慧今天在板一辦首場萬人造勢，展現衝刺選戰800多天來的陸戰能量。府院黨輔選列車也開進新北，賴清德總統以新北子弟身分博感情，要鄉親一起寫歷史，讓蘇巧慧成為首位新北女市長。記者林昭彰／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天下午在板一辦萬人造勢，賴清德總統、前總統蘇巧慧同台助攻，分站左右側、拉起蘇巧慧的手高喊「凍蒜」，兩人先後致詞都提到，希望市民一寫歷史，讓蘇巧慧成為新北首位女市長。

賴清德形容，蘇巧慧是「衝衝衝2.0」，行政效率不輸前行政院長蘇貞昌，卻多一分溫柔，蘇巧慧10年立委生涯，交出漂亮成績單。

「頭旗拿穩，勝利自然來！」賴清說，蘇巧慧是第一個成立競總的參選人，蘇拿出打頭陣、必勝決心，他身為萬里出身的新北子弟，深知新北最為人口最大城市是重要性，新北有士農工商、百工百業都有，新北作為工商發展火車頭，要有主體性，別當其他城市的衛星城市。

「雖然我們贏面不錯，但對手也不軟。」賴清德說，新北下一任市長非常重要，要選一位需要願意將一生最精華、全力投入新北的人，這個人就是蘇巧慧，不要選一位帶著找頭路心態，或把新北當跳板的人。

「我們一起來寫歷史好不好。」賴清德說，他是新北子弟，理解新北的需要，新北有都會、有偏鄉，有山有海，很多人一起來到新北打拚，新北處於轉型重要時刻，希望支持者展現最大決心，發揮最大力氣，一起支持蘇巧慧成為新北第一位女市長。

今天下午新北板橋雨勢不小，支持者穿雨衣在台下搖旗吶喊相挺，主辦單位表示，今天現場湧入約2萬人。

蘇巧慧今天在板一辦首場萬人造勢，展現衝刺選戰800多天來的陸戰能量。府院黨輔選列車也開進新北，賴清德總統、前總統蔡英文罕見同台現身力挺，兩名前後任總統將一起牽起蘇巧慧的手高喊「凍蒜」，展現民進黨全黨團結象徵。記者林昭彰／攝影
蘇巧慧今天在板一辦首場萬人造勢，展現衝刺選戰800多天來的陸戰能量。府院黨輔選列車也開進新北，賴清德總統、前總統蔡英文罕見同台現身力挺，兩名前後任總統將一起牽起蘇巧慧的手高喊「凍蒜」，展現民進黨全黨團結象徵。記者林昭彰／攝影

蘇巧慧今天在板一辦首場萬人造勢，展現衝刺選戰800多天來的陸戰能量。府院黨輔選列車也開進新北，賴清德總統、前總統蔡英文罕見同台現身力挺，兩名前後任總統將一起牽起蘇巧慧的手高喊「凍蒜」，展現民進黨全黨團結象徵。記者林昭彰／攝影
蘇巧慧今天在板一辦首場萬人造勢，展現衝刺選戰800多天來的陸戰能量。府院黨輔選列車也開進新北，賴清德總統、前總統蔡英文罕見同台現身力挺，兩名前後任總統將一起牽起蘇巧慧的手高喊「凍蒜」，展現民進黨全黨團結象徵。記者林昭彰／攝影

蘇巧慧今天在板一辦首場萬人造勢，展現衝刺選戰800多天來的陸戰能量。府院黨輔選列車也開進新北，賴清德總統、前總統蔡英文罕見同台現身力挺，兩名前後任總統將一起牽起蘇巧慧的手高喊「凍蒜」，展現民進黨全黨團結象徵。記者林昭彰／攝影
蘇巧慧今天在板一辦首場萬人造勢，展現衝刺選戰800多天來的陸戰能量。府院黨輔選列車也開進新北，賴清德總統、前總統蔡英文罕見同台現身力挺，兩名前後任總統將一起牽起蘇巧慧的手高喊「凍蒜」，展現民進黨全黨團結象徵。記者林昭彰／攝影

蘇巧慧今天在板一辦首場萬人造勢，展現衝刺選戰800多天來的陸戰能量。府院黨輔選列車也開進新北，賴清德總統以新北子弟身分博感情，要鄉親一起寫歷史，讓蘇巧慧成為首位新北女市長。記者林昭彰／攝影
蘇巧慧今天在板一辦首場萬人造勢，展現衝刺選戰800多天來的陸戰能量。府院黨輔選列車也開進新北，賴清德總統以新北子弟身分博感情，要鄉親一起寫歷史，讓蘇巧慧成為首位新北女市長。記者林昭彰／攝影

蘇巧慧今天在板一辦首場萬人造勢，展現衝刺選戰800多天來的陸戰能量。府院黨輔選列車也開進新北，賴清德總統以新北子弟身分博感情，要鄉親一起寫歷史，讓蘇巧慧成為首位新北女市長。記者林昭彰／攝影
蘇巧慧今天在板一辦首場萬人造勢，展現衝刺選戰800多天來的陸戰能量。府院黨輔選列車也開進新北，賴清德總統以新北子弟身分博感情，要鄉親一起寫歷史，讓蘇巧慧成為首位新北女市長。記者林昭彰／攝影

2026九合一選舉 新北市選舉 蘇巧慧 賴清德 民進黨

2026九合一選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

影／蔡英文回首16年前戰新北 力挺蘇巧慧：比我更優秀、準備得更好

連兩天與蘇巧慧同框…陳其邁：蘇巧慧就是蘇貞昌3.0 她準備好了

直球對決！李四川、蘇巧慧、蘇輝湟都勾辯論式 11月13日來場辯論大戰

雨中萬人助陣 蘇巧慧喊「新北不是台北衛星」：我們是一片繁星

相關新聞

王惠美花籃祝競總成立「圓滿順利」非「高票當選」 魏平政這麼看

國民黨彰化縣長參選人魏平政明天成立競選總部，預料對提名過程心結未解的縣長王惠美出席可能性不高。不過，魏競選總部今天仍收到王惠美的「圓滿順利」祝賀花籃，但相對於雲林縣長張麗善的「高票當選」花籃，地方認為祝賀仍有程度差別，但魏平政認為「圓滿順利」很適切，外界不應過度解讀。

鄭麗文台東挺吳秀華！千人旗海歡呼喊「選家人」 遭問王惠美笑而不答

國民黨主席鄭麗文今下午出席黨提名台東縣長參選人吳秀華「台東鄉親團結暨各社團挺秀華後援會成立大會」，活動結束後，媒體追問屏東庇護工場都沒有收到訂單，以及彰化縣長王惠美針對下屆彰化縣長選舉人選問題表示，主席至今「都沒有理她、也沒有聯絡過」等問題，鄭麗文先是愣了一下，隨即面帶笑容...

雨中萬人助陣 蘇巧慧喊「新北不是台北衛星」：我們是一片繁星

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今在板橋第一運動場前廣場舉行競選總部成立大會，她致詞強調既有軌道、道路等基礎建設都應如期如質完成，但「新的時代來了，只有基礎建設不夠」，未來要以人為本、導入AI、扶植產業並照顧不同世代與族群...

轟苗博雅惡意把侯友宜孩子拉下水 藍營：拿別人一生血淚當鬥爭工具

台北市長蔣萬安長子陷入特權爭議，社民黨北市議員苗博雅日前在政論節目談及此事，另肯定新北市長侯友宜保護3女兒隱私惹議後，發出7點說明。藍營議員批苗，「真正敗壞社會觀感就是你們自己」，拿別人用一生血淚換來的隱私當鬥爭道具，被揭穿了居然還敢反咬大眾觸霉頭？

蘇巧慧競總估逾2萬人助陣 賴清德致詞後即離場、散場出口一度壅塞

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今在板橋第一運動場前廣場舉行競選總部成立大會，主辦單位推估現場超過2萬人。活動碰上大雨，廣場地面滿是水痕，支持者穿雨衣、撐傘熱情不減，揮舞粉紅色競選旗幟、高喊口號，舞台前方一度擠得水洩不通；不過現場觀察，參與者仍以中高齡族群居多，年輕面孔相對少。

助攻蘇巧慧 賴清德要支持者寫歷史：讓她成為新北首位女市長

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天下午在板一辦萬人造勢，賴清德總統、前總統蘇巧慧同台助攻，分站左右側、拉起蘇巧慧的手高喊「凍蒜」，兩人先後致詞都提到，希望市民一寫歷史，讓蘇巧慧成為新北首位女市長。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。