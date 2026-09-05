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蘇巧慧喊檢視十年成績 呂家愷列3案批「黨意凌駕民意」

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
身兼國民黨發言人的新北市議員呂家愷批評，蘇巧慧既然公開要求檢視過去十年成績，就應接受外界檢驗其在財劃法、原民權益及食安議題上的作為。圖／呂家愷提供
身兼國民黨發言人的新北市議員呂家愷批評，蘇巧慧既然公開要求檢視過去十年成績，就應接受外界檢驗其在財劃法、原民權益及食安議題上的作為。圖／呂家愷提供

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今在競選總部成立大會致詞時，公開喊話「請大家檢視我過去十年的成績」，同時身兼國民黨發言人的新北市議員呂家愷隨即反擊，既然蘇巧慧主動要求檢驗，指蘇在「財劃法」修法、原住民禁伐補償及食安事件等議題上，都可看見「黨意凌駕民意」痕跡。

呂家愷指出，蘇巧慧高調要求各界檢驗十年政績，但光是這一屆任期，就有至少三件事情「對不起新北市民」。首先是攸關地方財源的「財劃法」修法，他批評蘇巧慧過去十年沒有推動相關改革，面對修法時又選擇與民進黨立場一致反對，阻擋新北市統籌分配稅款增加；此外，對中央縮減地方社宅，蘇巧慧也未積極發聲。

第二，呂家愷質疑蘇巧慧在原住民權益議題上的立場。他指出，在野黨推動提高原住民禁伐補償時，蘇巧慧投下反對票；另民進黨政府上台後，原規畫位於三鶯地區的國立原住民族博物館改址高雄，身為在地立委的蘇巧慧，也未能將重大建設留在新北。

呂家愷也將矛頭指向食安議題。他表示，面對毒油事件風波，涉及新北家庭、校園及孩童健康，至今未見蘇巧慧積極替新北市民發聲，反而將責任指向地方政府，並以蘇貞昌過去「推卸責任是混蛋」的說法作為對照，批評前後形成諷刺。

此外，呂家愷也質疑蘇巧慧選戰中刻意淡化「政二代」色彩。他表示，蘇貞昌今天未出席蘇巧慧競總成立大會，但高雄市長陳其邁致詞時卻直接稱蘇巧慧是「蘇貞昌3.0」，並當場調侃蘇貞昌「五告派」，反而再度讓蘇家政治傳承成為焦點。

呂家愷另提到，蘇巧慧今天造勢場合出現台北市保安宮旗幟，並翻出蘇貞昌過去曾在保安宮前宣示不會參選第三次的往事，質疑如今保安宮旗幟又出現在蘇巧慧造勢場合，操作令人難以理解。

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