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影／蔡英文回首16年前戰新北 力挺蘇巧慧：比我更優秀、準備得更好

聯合報／ 記者張策林昭彰／新北即時報導
蔡英文（右）在蘇巧慧競選總部成立大會力挺蘇巧慧，表示她已做好準備，有機會成為新北市首位女性市長。記者林昭彰／攝影
蔡英文（右）在蘇巧慧競選總部成立大會力挺蘇巧慧，表示她已做好準備，有機會成為新北市首位女性市長。記者林昭彰／攝影

將擔任蘇巧慧競選總部主委的蔡英文前總統，今出席民進黨新北市長參選人蘇巧慧競選總部成立大會。蔡英文回憶，16年前她也是新北市長候選人，走遍29區、掃過100多個市場，雖然當年沒有成功，但民進黨沒有離開新北；如今再站回新北選戰舞台，她直言，「我看到一個比蔡英文更優秀、比蔡英文準備得更好的候選人，就是蘇巧慧」，並力挺蘇成為新北「第一位女性市長」。

蔡英文表示，16年前參選新北市長時，曾走遍29個行政區、掃過100多個市場、廟口，也走進一個又一個社區，更深刻體會治理新北並不容易。新北有400萬人口，包含都會、山城、海岸，也有科技、中小企業及農業，不同地方所面臨的問題都不一樣。

她說，因此新北市長不能只有預算、制度和工程，更重要的是要有想法，也要有能力整合中央與地方資源，讓市民真正看得到、感受得到成果。16年前民進黨沒有成功，但沒有因此離開新北，這16年一次又一次接受挑戰、一點一滴累積新北市民的信任。

蔡英文接著話鋒一轉表示，今天再站在這裡，是因為她看到「一個比蔡英文更優秀、比蔡英文準備得更好的候選人」，就是蘇巧慧。

她並以高雄市長陳其邁為例表示，自己擔任總統時就知道陳其邁非常會盯進度，「連總統他都盯」，對細節要求也非常高；城市的改變，就是一件一件盯、一件一件做出來。她說，高雄近年產業、投資及大型活動都產生改變，更重要的是，高雄人看自己城市的眼神也不同，對自己的城市更有信心與光榮感。

蔡英文說，高雄經驗說明「市長真的很重要」，選對市長，城市才會有方向、事情才有人負責，市民也才能真正感受到改變；但新北市民不用羨慕高雄，「因為我們新北市已經有一個準備好的人」，就是蘇巧慧。

她指出，市政既有影響整座城市的大型工程，也有發生在每一個家庭裡的大小事，從通勤時間、校園環境，到育兒、長照及青年就業，都需要有人負責、持續往前推，因此「新北市未來的市長，就是要有速度，也要有溫度」。

蔡英文強調，選舉不是只選一個人，而是在選未來幾年想過什麼樣的生活；對年輕父母而言，是養育孩子有人幫忙，對照顧長輩的家庭，是政府能一起分擔，對剛進入職場的年輕人，則是留在新北也找得到工作、看得見未來。

她表示，新北29區條件都不同，資源及發展方式不能一體適用；蘇巧慧在新北出生、長大，也在新北服務，10年立委經驗讓她熟悉中央運作，也了解29區不同需求，有能力協調中央與地方，並組織團隊處理複雜市政工作。

蔡英文隨後也將話題帶到女性參政。她表示，自己很榮幸當年成為台灣第一位女性總統，她一直相信女性參政代表社會願意讓每一個有能力、有準備、願意承擔責任的人，都有機會走到更重要的位置，「性別不應該限制一個人能走到哪裡」。

她說，今天支持蘇巧慧，是因為蘇對新北的了解及市政準備，都已證明已有足夠歷練；「一個已經準備好的人，有機會成為新北第一位女市長」，會是一件非常有意義的事情，也要讓下一代知道，不論男生或女生，只要肯努力，都能在台灣最大的城市站得住腳。

蔡英文最後再度提起16年前的新北選戰，表示自己當年曾說，「這一次沒有成功，我們下次再挑戰；下次再不成功，我們繼續挑戰，總有一天我們會成功」，如今再次站上新北造勢舞台，她向支持者高喊，接下來每一分、每一秒、每一天都很重要，要一起支持蘇巧慧，並在致詞結尾歡迎賴清德總統上台。

蔡英文（右）致詞尾聲，歡迎賴清德總統（左）上台，並與蘇巧慧在台前高舉雙手喊話當選。記者林昭彰／攝影
蔡英文（右）致詞尾聲，歡迎賴清德總統（左）上台，並與蘇巧慧在台前高舉雙手喊話當選。記者林昭彰／攝影

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