連兩天與蘇巧慧同框…陳其邁：蘇巧慧就是蘇貞昌3.0 她準備好了

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天下午在板橋第一運動場辦首場萬人造勢，除了黨主席賴清德總統、出任競總主委的前總統蔡英文兩張「總統牌」加持，高雄市長陳其邁也以好戰友身分助陣，他一上台就虧蘇巧慧「她一直說她唱歌比我好聽」，陳還說，他在當行政院副院長期間，向時任院長的蘇貞昌學很多工夫，「蘇巧慧就是蘇貞昌3.0，她準備好了」。

陳其邁細數高雄近幾年在台積電設廠招商、演唱會經濟、特色公園等交出亮眼成績，高雄人對「選對人、走對路」感觸良深。

陳其邁開玩笑說，他今天一到造勢會場就問「蘇院長有來嗎」，得知蘇院長沒到場，代表他可以講寬一點，接著便開始大爆料，談到蘇貞昌相當嚴格，做事一向嚴謹，他與蘇院長在行政院期間共事，偕行政團隊一同克服非洲豬瘟、疫情等考驗，陳其邁直言「蘇貞昌就是我師父」，可惜功夫只學一半，他就回高雄參加高雄市長補選。

陳其邁還爆料說，他之前想打電話給蘇貞昌之前，會先打電話問蘇巧慧「蘇院長今天心情好嗎？院長睡了嗎？」蘇巧慧是他和蘇院長之間很重要橋梁。

「改變新北、 翻轉新北，讓新北大進步！」陳其邁說，蘇巧慧有創新、有執行力，儼然就是蘇貞昌3.0，她準備好了，希望大家給她帶領新北邁向新時代的機會。

陳其邁站上新北市長參選人蘇巧慧的造勢場，兩人素有交情，是願意為彼此背書的政治夥伴。綠營黨務人士說，陳其邁從2018年高雄市長敗選、2020年補選當上市長，後來在高雄建立相當亮眼的執政品牌，呼應蘇巧慧主打的競選主軸「新世代扛起新時代」。

蘇巧慧昨天出席陳其邁的新書發表會，稱讚高雄「選對人、會做事，6年真的可以改變一座城市」，並說自己會學習陳其邁「緊緊緊」精神。蘇巧慧、陳其邁連兩天同框，傳遞出「市長經驗傳承」的政治意涵。

去年11月，蘇巧慧獲黨中央提名的第一時間，陳其邁便在社群發文表態支持，稱蘇巧慧是「最適合的新北市長人選」，展現深厚情誼。

高雄市長陳其邁也以好戰友身分助陣，他一上台就虧蘇巧慧「她一直說她唱歌比我好聽」，展現好交情。記者林昭彰／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天下午在板橋辦萬人造勢，支持者不畏大雨到場助陣。記者潘俊宏／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天下午在，板橋辦萬人造勢，支持者不畏大雨到場助陣。記者潘俊宏／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天在板橋辦萬人造勢，支持者不畏大雨助陣，蘇一登台便以閩南語、客家話、阿美族語向支持者表達感謝。記者林昭彰／攝影