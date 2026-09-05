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賴瑞隆成立大岡山後援會 喊出目標得票率65%、接棒陳其邁

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導
高雄市長參選人賴瑞隆出席大岡山後援會成立大會，高喊要接棒市長陳其邁執政。記者巫鴻瑋／攝影
高雄市長參選人賴瑞隆出席大岡山後援會成立大會，高喊要接棒市長陳其邁執政。記者巫鴻瑋／攝影

民進黨高雄市長參選人、立委賴瑞隆今天下午出席大岡山地區後援會成立大會，現場湧入近千名支持者，立委邱志偉邱議瑩及多名市議員到場相挺，邱志偉現場喊出大岡山地區目標得票率65%，賴瑞隆則強調，自己是接棒市長陳其邁的「關鍵第4棒」，誓言全力推動大岡山治水、交通與半導體產業升級，打造更優質的北高雄生活圈。

賴瑞隆大岡山地區後援會成立大會今天下午登場，包括立委邱志偉、邱議瑩，以及市議員黃明太、林志誠、黃秋媖、議員參選人陳琳潔、蔡秉璁等人均到場展現團結氣勢，並與後援會各區後援會長與基層幹部齊聚一堂，高呼「凍算」口號，展現基層凝聚力。

賴瑞隆表示，一走進會場看到全場滿滿的鄉親，深受感動，這展現出大岡山地區的團結，以及地方對他的深切期許，過往民進黨不論在總統、市長或立委選舉，在大岡山都開出相當優異的成績，這次他會承接這份信任，把氣勢拉到最高，不僅自己要高票當選，也要力挺民進黨提名的5名大岡山地區市議員全數順利過關。

賴瑞隆指出，近年在蔡英文前總統與賴清德總統的傾力支持下，高雄進步非常有感，過往大岡山鄉親最關心的治水問題，在市府建置滯洪池與抽水站後已有顯著改善，未來他若當選市長，將持續配合中央政策與在地立委，加碼推進治水工程，保障居民生命財產安全。

賴瑞隆強調，北高雄已成為高雄產業轉型的重要引擎，未來他將延續陳其邁市長的招商路線，全力推動傳統鋼鐵、石化、扣件及精密造船業轉型，並結合半導體與AI產業，擴大路竹、橋頭及白埔產業園區的投資。

中央已規畫8年1000億元投資支持扣件產業，他未來也將成立產業媒體平台、高雄產業升級基金與製造驗證中心，帶動在地採購與就業。

針對交通，賴瑞隆承諾將加速推進捷運紅線北延、紫線建置，以及台61線快速道路延伸高雄、台39線與區域連絡道等工程，全方位提升大岡山地區的交通便利性。

他也拋出福利願景，將延續陳其邁任內打造多座運動中心與活動中心的經驗，未來以一區一運動中心為目標，全面完善基層休閒與休育設施。

賴瑞隆呼籲，高雄正走在持續進步的軌道上，過去有市長陳菊、陳其邁奠定深厚基礎，他是接棒市政的「關鍵第4棒」，希望支持者回去後發揮一人幫忙拉10票的精神，在投票日集中選票，攜手打造更美好的大岡山與新高雄。

高雄市長參選人賴瑞隆出席大岡山後援會成立大會，高喊要接棒市長陳其邁執政。記者巫鴻瑋／攝影
高雄市長參選人賴瑞隆出席大岡山後援會成立大會，高喊要接棒市長陳其邁執政。記者巫鴻瑋／攝影

賴瑞隆大岡山後援會成立大會，現場湧入上百名支持者。記者巫鴻瑋／攝影
賴瑞隆大岡山後援會成立大會，現場湧入上百名支持者。記者巫鴻瑋／攝影

賴瑞隆大岡山後援會成立大會，現場湧入上百名支持者。記者巫鴻瑋／攝影
賴瑞隆大岡山後援會成立大會，現場湧入上百名支持者。記者巫鴻瑋／攝影

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