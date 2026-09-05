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雨中萬人助陣 蘇巧慧喊「新北不是台北衛星」：我們是一片繁星

聯合報／ 記者張策林昭彰／新北即時報導
蘇巧慧競選總部成立大會今登場，蘇巧慧（左三）與「新北隊」議員參選人一同上台揮旗、高喊口號，現場氣氛熱烈。記者林昭彰／攝影
蘇巧慧競選總部成立大會今登場，蘇巧慧（左三）與「新北隊」議員參選人一同上台揮旗、高喊口號，現場氣氛熱烈。記者林昭彰／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今在板橋第一運動場前廣場舉行競選總部成立大會，她致詞強調既有軌道、道路等基礎建設都應如期如質完成，但「新的時代來了，只有基礎建設不夠」，未來要以人為本、導入AI、扶植產業並照顧不同世代與族群，重新打造新北城市品牌，更喊出「新北不是台北市的衛星，我們是一片繁星」。

蘇巧慧進場時雨勢不斷，沿途支持者穿雨衣、撐傘將動線圍得水洩不通，現場準備了1.2萬張座椅，但還是座無虛席不少人仍沒搶到位置站在空地，蘇巧慧與陪同議員也被雨淋得全身濕透，現場氣氛仍相當熱烈。

蘇巧慧表示，這段時間她從新北出發，29區一區一區走、一村一村走，從城市走進鄉村、走到海邊，也看見新北不同地方的風景。她說，選新北市長的人最應該回答的問題，就是「未來20年，新北要往哪裡去？」她的答案很簡單、也很清楚，「新北值得更好的未來」。

她表示，新北既有的軌道、道路、橋梁、交流道、停車場等基礎建設，不論誰擔任市長，都應該如期如質完成，並持續加速前進；不過城市發展到了下一階段，不能再只停留在硬體建設，「新的時代來了，只有基礎建設不夠」，新北接下來應重新打造城市品牌，以人為本，從市民角度思考問題，也要善用新科技、新技術解決既有問題。

蘇巧慧並細數過去10年在地方及國會的經歷，表示自己除了爭取地方交通與建設，也在立法院推動太空發展、基本工資、職災保險、中高齡就業及醫事專業等相關制度。她形容自己的政治理念，就是「照顧弱勢、尊重專業、建立新制度、創造新機會」。

談及市政願景，蘇巧慧表示，她希望不同世代、不同族群都能在新北好好生活，從兒童、青年、成家族群到長輩，都應有相應照顧；教師、警察、消防、環保人員等「照顧別人的人」，市府也應成為他們的後盾。原住民族、客家及新住民族群，也都應在城市中被看見、被尊重。

產業方面，她主張由市府率先導入AI，但目的不是增加公務員負擔，而是找出繁文縟節及重複行政流程，「讓市民不用多跑一趟，讓公務員不用多寫一張公文」，並進一步協助傳統產業降低導入AI的門檻，吸引企業投資、讓人才留在新北。

蘇巧慧也把新北29區視為不同的城市資產。她表示，新北擁有沿海地區、山城以及不同產業與文化特色，「偏鄉不是偏鄉，偏鄉是資產、是特色」，若能結合新科技與創造力，各地都能找出自己的新機會。

她說，新北已經有相當基礎，接下來需要的是新的觀念與技術，讓城市再次升級；29區不該只是環繞台北存在，而應各自發光，「未來，我們不是台北市的衛星，我們是一片繁星」，每一區、每一顆星都能閃耀，才是她想帶領新北前往的方向。

致詞尾聲，雨勢逐漸停歇，蘇巧慧也向台下表示，「你們看，天都亮了，新的時代真的要來了」，並介紹此次「新北隊」36名議員參選人，形容團隊年輕、有衝勁，將共同投入接下來的選戰。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧提出未來新北城市願景，強調「新北不是台北市的衛星，我們是一片繁星」。記者林昭彰／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧提出未來新北城市願景，強調「新北不是台北市的衛星，我們是一片繁星」。記者林昭彰／攝影

蘇巧慧競選總部成立大會在板橋第一運動場前廣場舉行，「新北隊」議員參選人全員上台亮相，台下支持者穿著雨衣、揮舞旗幟響應。記者林昭彰／攝影
蘇巧慧競選總部成立大會在板橋第一運動場前廣場舉行，「新北隊」議員參選人全員上台亮相，台下支持者穿著雨衣、揮舞旗幟響應。記者林昭彰／攝影

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