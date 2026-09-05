吳秀華社團後援會成立鄭麗文授旗 陳瑩現勘台東釋迦豪雨災情

台東縣長選戰，國民黨參選人吳秀華今天成立社團後援會，主席鄭麗文授戰旗高喊一棒接一棒，團結守住台東；民進黨參選人陳瑩下鄉勘查豪雨造成的釋迦損壞情形，積極爭取中央補助。

吳秀華今天成立各社團後援會，邀請台東社團負責人出席，國民黨提名九合一選舉參選人一併出席。

鄭麗文到場為吳秀華授戰旗，呼籲團結讓吳秀華高票當選。鄭麗文表示，從現在到2028年，地方贏、中央贏，台東贏、台灣贏，國民黨全面執政，中央政黨輪替，台東繼續國民黨執政，就不怕黑暗勢力，不怕國家機器，不怕司法打壓。

鄭麗文表示，希望台東能全面大團結，不分族群，守住台東，前縣長黃健庭8年，饒慶鈴縣長8年，都是5星級縣長，金字招牌要一棒接一棒不能斷，吳秀華傳承，棒棒是強棒，讓台東越來越好。

吳秀華表示，從黃健庭、饒慶鈴一路累積建設成果是縣府、議會及全體台東人共同努力成果；她有信心接下這一棒，接棒不是守成，而是為了再創新局，讓台東跑得更穩、更遠。

吳秀華表示，自己在地方服務20多年，最了解基層需求，未來要讓「孩子有希望、青年有工作、家庭有依靠、長輩有照顧、農民有收入、產業有發展、台東有未來」。

民進黨台東縣長參選人陳瑩與民進黨立委莊瑞雄，今天邀集農業部農糧署、台東區農業改良場、太麻里鄉公所及太麻里地區農會前往釋迦果園現勘，了解日前豪大雨造成的災情。

陳瑩表示，近期連續豪雨正逢釋迦開花、人工授粉及果實生育期間，高濕及連日降雨恐影響花粉活性與授粉效果，造成授粉不良、著果率下降及小果落果；而已進入中、大果期的果實，也恐因高濕增加炭疽病、大果軟果等品質異常風險；後續可能必須利用其他花批重新人工授粉，增加花粉、人工及肥培管理成本；如果炭疽病增加，也還要再投入藥劑、防治及清除病果，對農民而言，都是實實在在增加的生產負擔。

陳瑩表示，除釋迦外，番石榴 （水晶芭樂）同樣受到連續豪雨及日照不足影響，恐因光合作用降低，加上新梢與幼果競爭養分，導致幼果生育不良及小果落果；這些災損不一定在豪雨當下立即出現，因此更需要一段時間持續追蹤。

陳瑩表示，後續將持續與農業部、台東縣政府及地方公所掌握災情，只要實際受災程度達到相關救助標準，就會積極協助地方向中央爭取農業天然災害現金救助及相關協助，讓受災農民能儘快獲得支持；也呼籲農友，「不要等、不要怕麻煩，先把災情拍下來、向公所反映申報。」