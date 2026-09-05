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鄭麗文台東挺吳秀華！千人旗海歡呼喊「選家人」 遭問王惠美笑而不答

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
國民黨主席鄭麗文在台東挺吳秀華造勢活動致詞，強調台東要全面大團結，11月28日不僅要力挺吳秀華當選，更要讓國民黨提名同志「全壘打、大滿貫」。記者尤聰光／攝影
國民黨主席鄭麗文在台東挺吳秀華造勢活動致詞，強調台東要全面大團結，11月28日不僅要力挺吳秀華當選，更要讓國民黨提名同志「全壘打、大滿貫」。記者尤聰光／攝影

國民黨主席鄭麗文今下午出席黨提名台東縣長參選人吳秀華「台東鄉親團結暨各社團挺秀華後援會成立大會」，活動結束後，媒體追問屏東庇護工場都沒有收到訂單，以及彰化縣長王惠美針對下屆彰化縣長選舉人選問題表示，主席至今「都沒有理她、也沒有聯絡過」等問題，鄭麗文先是愣了一下，隨即面帶笑容、雙手拱手回應：「謝謝，會買會買！」未再進一步說明，隨後驅車離開，趕往下一個行程。

吳秀華的現場造勢活動，吸引逾千名支持者到場，旗海飄揚、歡呼聲不斷。鄭麗文在吳秀華及多名鄉鎮市長、議員與村里長參選人陪同下進場，受到支持者熱烈歡迎，一路握手、合影，現場氣氛熱烈。

鄭麗文致詞時表示，每次來台東心情都很好，因為台東「正能量永遠大爆滿」，希望來自不同社團、行業及族群的台東人，為了共同的未來團結在一起。

她大力稱讚吳秀華「最貼心、最貼地氣、最懂台東」，形容吳秀華謙虛、溫暖、可愛、有人情味，就像「隔壁的妹妹跟姐姐」，強調台東需要的是一名真正懂縣民、把縣民放在第一位，並且腳踏實地完成建設的縣長，因此要「選家人、選自己的姐妹」，力挺吳秀華。

鄭麗文也肯定台東縣長饒慶鈴、前縣長黃健庭過去16年執政成果，形容是「五星級、鑽石級」的執政招牌，強調台東建設不能中斷，應該「一棒接一棒，棒棒是強棒」，讓台東持續向前。

談及選戰，鄭麗文將矛頭指向民進黨，批評選舉到了「無所不用其極」，並稱若無法「光明正大競選」，就會採取黑暗的手段，更質疑動用國家機器威脅選舉。她強調，選舉應該讓每一個人民當主人，不應讓選民因為「心驚膽戰」而不敢出來投票，呼籲台東鄉親與國民黨並肩作戰。

鄭麗文更將台東地方選舉延伸到2028年中央大選，喊話11月28日地方選舉結束後，國民黨要繼續為2028年政黨輪替努力，下架民進黨、政黨輪替、重返執政，希望台灣成為一個有公理正義、民主法治、自由、尊嚴、和平與未來的國家。

她呼籲台東在11月28日「全面大團結」，不分山海、不分族群、不分社團，除了力拚吳秀華當選，也要讓國民黨提名的同志「全壘打、大滿貫」，延續國民黨在台東的執政。

鄭麗文今天中午才赴台東弔唁前立法院副院長、總統府資政饒穎奇，下午接續替吳秀華站台，一日行程從弔唁、黨務到地方選戰造勢，行程相當緊湊。

國民黨主席鄭麗文今天下午赴台東出席吳秀華「台東鄉親團結暨各社團挺秀華後援會成立大會」，在吳秀華及多名鄉鎮市長、議員、村里長參選人陪同下進場，受到現場支持者熱烈歡迎。記者尤聰光／攝影
國民黨主席鄭麗文今天下午赴台東出席吳秀華「台東鄉親團結暨各社團挺秀華後援會成立大會」，在吳秀華及多名鄉鎮市長、議員、村里長參選人陪同下進場，受到現場支持者熱烈歡迎。記者尤聰光／攝影

國民黨主席鄭麗文（左）授予戰旗給吳秀華（右），象徵黨中央與地方團結拚戰，力拚11月28日地方選舉勝選。記者尤聰光／攝影
國民黨主席鄭麗文（左）授予戰旗給吳秀華（右），象徵黨中央與地方團結拚戰，力拚11月28日地方選舉勝選。記者尤聰光／攝影

國民黨主席鄭麗文、吳秀華與現場支持者高喊口號，呼籲台東在11月28日「全面大團結」贏得勝選。記者尤聰光／攝影
國民黨主席鄭麗文、吳秀華與現場支持者高喊口號，呼籲台東在11月28日「全面大團結」贏得勝選。記者尤聰光／攝影

國民黨主席鄭麗文受到支持者熱烈歡迎，沿途握手、擁抱、合影，展現造勢活動熱絡氣氛。記者尤聰光／攝影
國民黨主席鄭麗文受到支持者熱烈歡迎，沿途握手、擁抱、合影，展現造勢活動熱絡氣氛。記者尤聰光／攝影

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