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陳亭妃化身「妃熊隊長」 同步推出「妃熊」文創競選小物

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
民進黨台南市長參選人陳亭妃。聯合報系資料照
民進黨台南市長參選人陳亭妃。聯合報系資料照

2026台南市長選舉共有4人完成登記，民進黨市長參選人陳亭妃持續布局選戰，今天公布「TEAM TAIWAN拓荒探險隊」第四彈角色，推出台南限定的「妃熊隊長」，並同步推出競選募款文創小物，將台南元素、競選理念融入可愛角色設計，盼以較輕鬆的方式拉近與民眾距離。

陳亭妃表示，「妃熊隊長」戴著探險帽、背著小背包，以「妃熊特攻隊，帶給你妃熊幸福！」為精神口號，將她長期深耕台南、親切溫暖及強調行動力的形象，轉化為一隻療癒又有行動力的「妃熊」，象徵未來以「幸福、溫暖、行動」守護台南，陪伴市民面對城市大小事。

陳亭妃說，「TEAM TAIWAN拓荒探險隊」希望把政治人物化身不同角色，讓政治不只有政策與選舉，也能多一點趣味，讓民眾用較輕鬆的方式認識候選人的理念。「讓政治不再只有政治，也可以帶給大家快樂的因子。」「妃熊隊長」的任務，就是站在市民身邊傾聽需求、面對問題，將承諾化為具體改變。

這次妃熊隊長角色動畫也加入台南元素，包括台南400年古蹟、四草綠色隧道、後壁國際蘭展等代表性場景。陳亭妃說，希望妃熊不只是一個可愛角色，更是一位「有故事、有使命、有溫度」的城市夥伴。

陳亭妃笑說，希望大家「看到妃熊隊長就想到幸福，看到妃熊隊長就有好心情」。未來妃熊隊長也將與「TEAM TAIWAN拓荒探險隊」夥伴黑柴哥哥、企鵝阿爸、水獺媽媽一起踏上全台拓荒探險之旅。

這次同步推出的競選募款文創，包括以「台南400年」為主題的貼紙「妃熊幸福貼近你我」、資料夾組「妃熊幸福盡收眼底」，以及呼應「6:03的陳亭妃」意象的早安咖啡杯墊、提袋組「妃熊幸福兩小無猜」，將「妃」字意象與妃熊隊長圖樣融入設計。

陳亭妃擔任立委台北有立法院會議時，經常清晨5點左右起床，搭乘6:03高鐵北上，處理立法院問政，結束後再返回台南跑地方行程，因此「6:03」被她團隊塑造成「與時間賽跑、南北奔波、持續為台南打拚」的個人政治符號。「6:03的陳亭妃」方案，捐款603元可兌換妃熊幸福矽膠杯墊、提袋。

民進黨台南市參選人陳亭妃團隊推出全新競選募款文創小物。圖／陳亭妃提供
民進黨台南市參選人陳亭妃團隊推出全新競選募款文創小物。圖／陳亭妃提供

民進黨台南市長參選人陳亭妃公開「TEAM TAIWAN拓荒探險隊」第四彈角色台南限定「妃熊隊長」。圖／陳亭妃提供
民進黨台南市長參選人陳亭妃公開「TEAM TAIWAN拓荒探險隊」第四彈角色台南限定「妃熊隊長」。圖／陳亭妃提供

民進黨台南市長參選人陳亭妃公開「TEAM TAIWAN拓荒探險隊」第四彈角色台南限定「妃熊隊長」。圖／陳亭妃提供
民進黨台南市長參選人陳亭妃公開「TEAM TAIWAN拓荒探險隊」第四彈角色台南限定「妃熊隊長」。圖／陳亭妃提供

民進黨台南市長參選人陳亭妃公開「TEAM TAIWAN拓荒探險隊」第四彈角色台南限定「妃熊隊長」。圖／陳亭妃提供
民進黨台南市長參選人陳亭妃公開「TEAM TAIWAN拓荒探險隊」第四彈角色台南限定「妃熊隊長」。圖／陳亭妃提供

民進黨台南市參選人陳亭妃團隊推出全新競選募款文創小物。圖／陳亭妃提供
民進黨台南市參選人陳亭妃團隊推出全新競選募款文創小物。圖／陳亭妃提供

民進黨台南市長參選人陳亭妃公開「TEAM TAIWAN拓荒探險隊」第四彈角色台南限定「妃熊隊長」。圖／陳亭妃提供
民進黨台南市長參選人陳亭妃公開「TEAM TAIWAN拓荒探險隊」第四彈角色台南限定「妃熊隊長」。圖／陳亭妃提供

民進黨台南市參選人陳亭妃團隊推出全新競選募款文創小物。圖／陳亭妃提供
民進黨台南市參選人陳亭妃團隊推出全新競選募款文創小物。圖／陳亭妃提供

民進黨台南市參選人陳亭妃團隊推出全新競選募款文創小物。圖／陳亭妃提供
民進黨台南市參選人陳亭妃團隊推出全新競選募款文創小物。圖／陳亭妃提供

2026九合一選舉 台南市選舉 陳亭妃 文創

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