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轟苗博雅惡意把侯友宜孩子拉下水 藍營：拿別人一生血淚當鬥爭工具

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北市長蔣萬安長子陷入特權爭議，社民黨北市議員苗博雅日前在政論節目談及此事。聯合報系資料照
台北市長蔣萬安長子陷入特權爭議，社民黨北市議員苗博雅日前在政論節目談及此事。聯合報系資料照

台北市長蔣萬安長子陷入特權爭議，社民黨北市議員苗博雅日前在政論節目談及此事，另肯定新北市長侯友宜保護3女兒隱私惹議後，發出7點說明。藍營議員批苗，「真正敗壞社會觀感就是你們自己」，拿別人用一生血淚換來的隱私當鬥爭道具，被揭穿了居然還敢反咬大眾觸霉頭？

苗博雅在Threads上發文，直指匿名網軍又在亂剪一句話造謠，毀人名譽，製造仇恨。苗以7點說明還原現場，包含沒有批評蔣萬安的小孩，評論的都是蔣萬安本人，以及稱讚侯很保護3位女兒隱私，做得比蔣好，而她提到的政治人物有綠有藍，同樣案例講賴清德總統及侯，他們孩子生活這個世界，扭曲成過世的孩子是在觸人家霉頭嗎！

國民黨議員鍾沛君在臉書指出，綠營政論苗博雅與主持人許貴雅一搭一唱，為了攻擊蔣萬安市長，惡意把侯友宜等人的孩子也拉下水。表面上包裝成讚美侯保護隱私，實質上在大眾媒體上點名、公開議論下一代的行徑，根本假對比、真消費。

鍾沛君說，她們議論的是侯市長的椎心之痛，當年健康幼稚園火燒車事件，侯友宜痛失年僅3歲獨子。經歷過這場破碎悲劇，老天又賜給他們夫妻3個女兒，侯友宜幾十年來是用生命在保護她們，苗、許為了節目效果，竟然毫無人性地去掀別人家女兒的隱私、把人家的傷痛當政治墊腳石，至於嗎？

她直言，真的沒必要裝，也不要被罵了之後在那瞎掰。苗博雅說蔣萬安分享親子日常是把未成年當盾牌，那民進黨前立委鄭運鵬在選舉失利後，開口德德、閉口德德，瘋狂在社群平台上曬娃蹭流量，這算什麼？

鍾沛君認為，綠營炒作一整周，總統府都下來攪和，但就沒有任何特權的真憑實據，找不到破綻，現在就轉彎改扯社會觀感。「你的觀感不是我的觀感」，全台灣人民現在共同觀感，就是你們這群為了政治利益，連別人家歷經喪子之痛的家庭都不放過、連未成年孩子都可以瘋狂追殺的政客和名嘴，惡劣到不行。

同黨議員柳采葳也在臉書指出，苗博雅在政論節目與主持人許貴雅冷血消費他人家庭的惡劣行徑，引爆全民怒火；眼看苗頭不對，急忙在Threads上發出7點澄清，狡辯自己是在「稱讚」侯友宜很保護女兒，怒斥批評者是在「抹煞女兒的存在」、「扭曲成過世的孩子來觸人霉頭」。

她質疑，苗博雅在澄清文高喊政治應該「理性」、痛斥匿名網軍「製造仇恨」，跟別人談同理心和理性之前，要不要先照照鏡子，看看自己以前是怎麼刻薄別人的？並指民眾黨主席黃國昌父親過世，苗在節目上嘲笑他沒刮鬍子。

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