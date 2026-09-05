新北綠營首場萬人造勢！蘇巧慧競總成立展陸戰能量 支持者冒雨相挺

選前84天，民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天在板橋第一運動場舉行競選總部成立大會，下午突然下起大雨，支持者依然不減熱情，一趟趟遊覽車把周邊道路擠得水洩不通，入場前雨勢驟停，場內氣氛逐漸隨主持人登台嗨了起來，但雨勢還是一陣一陣。

主辦單位昨晚已預先擺好1萬2千張椅子，下午2點半開放入場之後陸續坐滿，準備迎接主角蘇巧慧及重量級來賓前總統蔡英文、賴清德總統、高雄市長陳其邁。

開幕階段由現任市議員戴瑋姍、李宇翔、張維倩、卓冠廷及彭佳芸擔任主持人，上台先教所有民眾當聽見關鍵字「蘇巧慧」就要喊凍蒜；「新時代」喊新市長；「2026」喊新北會贏；「議員」喊全壘打。接著「九天民俗技藝團」率先登台表演霸氣震撼戰鼓，隨後還有「培德醒獅團」的演出帶動氣氛。

稍後將由競選總幹事、立委吳秉叡率先上台致詞，包括新北市區域立委李坤城、吳琪銘、張宏陸亦將接力上台助講，中場由歌手林姍演唱「天后駕到」與「粉紅超跑」，準備迎接今天的主角蘇巧慧大進場。

預計中場改由高雄選出的立委邱議瑩、李昆澤接棒主持，蘇巧慧進場之後「新北隊」36名市議員參選人逐一唱名登台，蘇巧慧致詞完迎接高雄市長陳其邁上台助講，接著播放蘇巧慧的成長歷程影片，壓軸由擔任競選總部主委的前總統蔡英文上台致詞。

緊接著蔡英文將親自歡迎總統賴清德上台，呈現兩位總統同台經典畫面，賴清德與蔡英文將牽起蘇巧慧的手，帶領全場高喊「凍蒜」。最後將由金曲歌后詹雅雯獻唱「今年一定會好過」、「深情海岸」及「贏你喲」3曲。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天在板橋第一運動場舉行競選總部成立大會，下午突然下起大雨，支持者依然不減熱情，入場前雨勢驟停，場內氣氛逐漸隨主持人登台嗨了起來。記者林昭彰／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天下午在板橋辦萬人造勢，支持者不畏大雨到場助陣。記者潘俊宏／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天在板橋第一運動場舉行競選總部成立大會，參與民眾大排長龍等候入場。記者林昭彰／攝影