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陳亭妃登記參選台南市長 陸媒揪出身上夾大疆麥克風

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
民進黨台南市長參選人陳亭妃日前完成市長參選登記。登記畫面經播出後，社交平台把焦點轉到她衣領上的無線麥克風，陸媒發現陳亭妃所夾著的是大陸品牌大疆（DJI）麥克風。圖／影片截圖
民進黨台南市長參選人陳亭妃日前完成市長參選登記。登記畫面經播出後，社交平台把焦點轉到她衣領上的無線麥克風，陸媒發現陳亭妃所夾著的是大陸品牌大疆（DJI）麥克風。圖／影片截圖

2026年九合一選舉臨近。民進黨台南市長參選人陳亭妃2日在市長黃偉哲、台南市黨部主委林志展及各選區民進黨提名市議員陪同下，完成市長參選登記。登記畫面經播出後，社交平台把焦點轉到她衣領上的無線麥克風，陸媒發現陳亭妃所夾著的是大陸品牌大疆（DJI）麥克風。

觀察者網報導，另有多位網友配現場影片稱，「戴著大疆說抵制大疆、說一套做一套」，「抗中保台只是口號而已，生活都是大陸製造」，並喊話民進黨支持者為何不出來回應。

麥克風品牌議論主要在社交平台發酵，截至目前，尚未見到陳亭妃團隊就麥克風品牌作公開說明。

大疆無線領夾麥因體積小、隨插即用，被兩岸及海外許多媒體、政務直播廣泛使用。

國台辦7月曾回應相關提問時指出，所謂的「非紅供應鏈」是某些國家以意識形態劃線的政治操弄，違背了經濟規律和市場規律，破壞世界經濟穩定，擾亂正常國際貿易，也損害島內的經濟發展。民進黨當局一意孤行，推動所謂「兩岸脫鉤斷鏈」，蠻幹胡來，只會搬起石頭砸自己的腳。

2026九合一選舉 陳亭妃 黃偉哲 台南市選舉

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