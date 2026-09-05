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綠營新人吳昱鋒競總成立 潘孟安披彩帶、鄭英耀揭20年交情

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
總統府秘書長潘孟安（左）、教育部長鄭英耀（右）今出席吳昱鋒（中）競選總部成立活動。圖／吳昱鋒競選團隊提供
總統府秘書長潘孟安（左）、教育部長鄭英耀（右）今出席吳昱鋒（中）競選總部成立活動。圖／吳昱鋒競選團隊提供

民進黨市議員參選人吳昱鋒今成立競選總部，雖是政壇新人，站台陣容卻格外吸睛，總統府秘書長潘孟安為他披彩帶，教育部長鄭英耀更以相識超過20年「同門師兄弟」身分推薦，市長參選人賴瑞隆、立委許智傑及議長康裕成也到場力挺，府院黨大咖齊聚拉抬。

吳昱鋒上午舉行競選總部成立大會，主辦單位宣稱現場湧入逾千名支持者，潘孟安替吳昱鋒披上彩帶，他透露與吳家交情深厚，可說是看著吳昱鋒長大，也曾因深知從政辛苦，一度勸吳好好發展事業。

潘孟安表示，吳昱鋒仍想把自身專業帶進地方服務，過去投入智慧農業、社區關懷等領域經驗豐富，盼給新人機會，讓年輕世代接棒。

教育部長鄭英耀與吳昱鋒淵源出自同個指導教授、師出同門，鄭英耀說，與吳昱鋒認識超過20年，相當了解他的個性及專業能力，吳擁有電機、科技管理背景及創業經驗，曾將科技運用在農業、長者關懷及祖孫共學等領域。

鄭英耀說，高雄正朝智慧城市轉型，需要科技專業人才，這樣的年輕人不只高雄需要，台灣也需要。

立委賴瑞隆說，自己在前鎮、小港扎根多年，希望鄉親用相同力量支持吳昱鋒，他也肯定吳的科技專業，期待未來市府與議會合作，推動傳統產業與高科技接軌。

吳昱鋒坦言，兩年前決定投入選舉時，身邊不少人並不看好，最終在支持者協助拉票、顧電話下，成功突圍贏得黨內初選，代表參選前鎮、小港區。

他向台下支持者深深一鞠躬致謝，強調未來將把企業輔導及科技創業累積的經驗帶進議會，並提出無人船產業鏈、青年成家住宅，以及校園、長照與托育等政見，力拚年底進軍市議會。

民進黨市議員參選人吳昱鋒今成立競選總部，綠營重量級人物齊聚。圖／吳昱鋒競選團隊提供
民進黨市議員參選人吳昱鋒今成立競選總部，綠營重量級人物齊聚。圖／吳昱鋒競選團隊提供

民進黨新人吳昱鋒（左）成立競選總部，高雄市長參選人、立委賴瑞隆（右）到場助陣。圖／吳昱鋒競選團隊提供
民進黨新人吳昱鋒（左）成立競選總部，高雄市長參選人、立委賴瑞隆（右）到場助陣。圖／吳昱鋒競選團隊提供

民進黨市議員參選人吳昱鋒今成立競選總部，綠營重量級人物齊聚。圖／吳昱鋒競選團隊提供
民進黨市議員參選人吳昱鋒今成立競選總部，綠營重量級人物齊聚。圖／吳昱鋒競選團隊提供

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