「憨膽啦」83歲蔣黃女披戰袍 為守護橋頭糖廠森林拚議員

83歲橋頭糖廠森林志工、人稱「蔣媽」蔣黃女，登記最後一天投入選戰，成為本屆高雄最高齡議員候選人，沒有政治背景，參選只為一件事，就是守護陪伴她大半輩子糖廠百頃森林。

「攏是憨膽啦！」談起83歲還投入選戰，蔣黃女用台語笑著形容自己，她與橋頭糖廠緣分超過30年，長年投入環境整理，也是文化資產保存及推廣志工，糖廠一草一木、老建築、五分車，都是她熟悉的日常。

蔣黃女說，這片森林不是都市計畫圖上的一塊土地，而是數十年累積的生活記憶，去年得知糖廠森林面臨開發，她「坐不住了」，直到登記最後一天，決定從森林志工披上戰袍，用參選讓護林聲音被更多人聽見。

蔣黃女說，這是她第一次投入選舉，自己站出來不是為了政治，而是希望替不會說話的森林發聲，「森林一旦砍掉，就回不來了」。

蔣黃女投入議員第三選區岡山、橋頭、燕巢、梓官、彌陀、永安選戰，昨天陪同登記包括森林城市協會創會理事長莊傑任，金甘蔗影展及白屋藝術村發起人、也是她兒子蔣耀賢，以及搶救橋頭糖廠百頃森林聯合發起人柳景文。

森林城市協會理事長莊傑任說，地方已逾5000人連署搶救橋頭糖廠森林，但選戰中少有政治人物明確主張保留森林，登記截止前詢問蔣黃女是否有意投入選舉，沒想到她一口答應。

莊傑任表示，橋頭糖廠周邊土地涉及高雄新市鎮第三期開發，護林團體主張，其中約154公頃為國有土地，森林內有螢火蟲、環頸雉、大冠鷲等生態，也是典寶溪流域重要天然洪泛空間，應保留作為森林公園、生態及文化觀光用途，而非轉為住宅、商業用地。

他也質疑，高雄新市鎮第一期1997年完工，原規畫人口5.4萬人，實際居住人口僅約8000人，第二期規畫人口2.2萬人，尚無人口進駐，在既有新市鎮人口未達規畫目標下，第三期開發不具急迫性及必要性，應重新檢視。