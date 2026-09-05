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陪童子瑋信義市場拜票 高嘉瑜：他最有能力向中央爭取資源

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
民進黨基隆市長參選人童子瑋今天由北市港湖市議員參選人高嘉瑜陪同到信義市場拜票。圖／童子瑋競辦提供
民進黨基隆市長參選人童子瑋今天由北市港湖市議員參選人高嘉瑜陪同到信義市場拜票。圖／童子瑋競辦提供

民進黨基隆市長參選人童子瑋今天由北市港湖市議員參選人高嘉瑜陪同到信義市場拜票，高嘉瑜家人在此經營百貨行，她回到老家受到許多攤商與鄉親歡迎。高嘉瑜表示，童子瑋是能替基隆向中央爭取資源、促成中央地方合作的唯一人選。

童子瑋表示，今天由信義市場在地「百貨的女兒」高嘉瑜一起掃街，是因為高嘉瑜從小就在信義市場長大，與基隆有非常深厚的連結，信義市場是很重要的傳統商業市集，改建是周邊市民的共同心聲，未來他當選市長，會努力讓環境更加衛生，採買環境也能更舒適。

高嘉瑜說，信義市場是她從小長大的地方，家裡以前就在這裡開百貨行，所以今天回來感覺特別溫暖。她說，未來信義市場的改造與都市更新，需要一位更好、更有能力的市長來協助推動；童子瑋長期深入巷弄、走進鄰里，基隆人都希望有一位真正跟市民站在一起、親力親為的市長。

高嘉瑜指出，交通是基隆人每天最直接的痛苦，她在台北也常常看到很多基隆人承受每天通勤的辛苦，因此中央與地方的合作非常重要。童子瑋是最有能力替基隆爭取中央資源、促成中央地方合作的人，也最了解基隆人的通勤困境。

高嘉瑜說，過去林右昌市長任內，基隆有許多建設，也重新找回城市的光榮感，未來童子瑋將會延續林右昌的政績、找回基隆人的光榮感，讓整座城市改頭換面、耳目一新。

民進黨基隆市長參選人童子瑋今天由北市港湖市議員參選人高嘉瑜陪同到信義市場拜票。圖／童子瑋競辦提供
民進黨基隆市長參選人童子瑋今天由北市港湖市議員參選人高嘉瑜陪同到信義市場拜票。圖／童子瑋競辦提供

民進黨基隆市長參選人童子瑋今天由北市港湖市議員參選人高嘉瑜陪同到信義市場拜票。圖／童子瑋競辦提供
民進黨基隆市長參選人童子瑋今天由北市港湖市議員參選人高嘉瑜陪同到信義市場拜票。圖／童子瑋競辦提供

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