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駁曾與民眾黨談竹北提名 徐欣瑩：從政最重誠信 不該承諾的我不會承諾

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩接受TVBS「政治一點明」專訪，針對竹北市長藍白整合爭議及外界對她「誠信」的質疑，她斬釘截鐵表示，自己從未承諾無權決定的事情，強調誠信是從政最重要的資產，她願意為自己說過的每一句話負責。圖／徐欣瑩辦公室提供
國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩接受TVBS「政治一點明」專訪，針對竹北市長藍白整合爭議及外界對她「誠信」的質疑，她斬釘截鐵表示，自己從未承諾無權決定的事情，強調誠信是從政最重要的資產，她願意為自己說過的每一句話負責。圖／徐欣瑩辦公室提供

國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩接受TVBS「政治一點明」專訪，針對近日竹北市長藍白整合爭議及外界對她「誠信」的質疑，首度完整說明始末。她表示，「有就是有、沒有就是沒有」，自己從未承諾無權決定的事情，「我不該承諾的，我不會去承諾」，強調誠信是從政最重要的資產，她願意為自己說過的每一句話負責。

徐欣瑩說，3月5日國民黨新竹縣長初選前，她與弟弟確實曾赴民眾黨中央拜會，但當時並未獲得民眾黨對初選的明確支持，因此也沒有進一步談到竹北市長提名等後續。初選勝出後，雙方雖持續溝通，她始終只有一個前提，就是「藍白兩黨有共識，我一定全力配合」。既然藍白合作是兩黨主席及政黨機制協商，她就沒有私下代替國民黨做出提名承諾的權力。

徐欣瑩強調，站在競選新竹縣長的位置，「全新竹縣，最希望促成藍白合作的人，就是我」。她說，藍白若能整合，對整體新竹縣選情、立委合作以及未來縣政推動都有幫助，因此從政治現實來看，她沒有理由希望藍白破局。這段時間即使承受各方批評，她仍不願把矛頭指向任何人，就是希望保留後續協調空間。

面對外界將竹北藍白整合破局責任集中在自己身上，徐欣瑩坦言頗有「有苦說不出」之感。一方面，她沒有權力替黨中央決定竹北市長提名；另一方面，身為新竹縣長參選人，又必須承擔整合的阻力所帶來的政治壓力。她說，「兩黨合作、協調，從來都不是候選人能主導的事情」，政黨提名自有黨中央及地方黨部機制，自己能做的就是持續釋出善意、尋求合作。

徐欣瑩強調，登記並不是藍白合作的截止日，「11月28日之前，大家都還有機會」。她在立法院長期與民眾黨合作，2026仍以在野合作為重要方向，也會持續與黃國昌、邱臣遠等人溝通，「只要藍白有共識，我一定全力配合」。

談到新竹縣未來，徐欣瑩將焦點拉回治理。她表示，新竹正面臨下一個「黃金十年」的關鍵選擇，縣民要思考的是，要廉能政治還是金權政治、科技治理還是政治包裝，以及如何真正改善交通、教育、居住與產業發展。

徐欣瑩提到，父母從小教她「清白做人、認真做事、有能力就幫助別人」，留給她的是廉能風骨。她說，這場選舉是「為故鄉而戰」，即使面對誤解與逆境仍會承擔；而眼前最重要的，不是計較誰得罪誰，而是如何重新凝聚在野力量，把新竹縣帶向下一個黃金十年。

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