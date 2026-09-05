台中藍綠對決升級！江啟臣登記後首攻對手票倉太平市場隊掃拜票

立法院副院長、國民黨台中市長候選人江啟臣前天登記後，選戰攻勢全面升級，今天一早即展現「海龍蛙兵」的堅定精神，在同黨提名市議員、里長候選人陪同下，直攻對手民進黨候選人何欣純本命區之一的太平區中山市場掃街拜票，現場「凍蒜」聲連連，爭相合影，人氣爆棚。

江啟臣今早在同黨市議員賴義鍠、黃佳恬、太平區黨部主委陳展群、光華里長黃鐵騫，以及中山里長候選人楊欣蓓陪同下，進入市場，許多正在採買的市民見狀，主動停下腳步揮手、伸出雙手比讚，甚至爭相自拍、要求合照；江啟臣競選團隊也精心準備環保袋當文宣品，受到在市場採買的市民踴躍索取。

中山市場自治會對江啟臣的到訪表示高度歡迎，更特別開放市場廣播系統，讓江啟臣透過廣播向全體攤商及市民打招呼，並提前預祝中秋佳節愉快，將現場熱度推向最高點。

江啟臣表示，距離投票日僅剩84天，在接下來不到三個月的時間，會跟所有國民黨提名的議員、里長候選人持續走訪基層，用一步一腳印、腳踏實地、誠懇認真的態度，尋求更多台中市選民的支持。

國民黨台中市長候選人江啟臣今早赴太平區中山市場掃街拜票。圖／江啟臣競總提供

國民黨台中市長候選人江啟臣今早赴太平區中山市場掃街拜票。圖／江啟臣競總提供