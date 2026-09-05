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苗栗縣長參選人陳品安成立律師後援會 陳品安：政策須建於法律基礎上

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
民進黨苗栗縣長參選人陳品安上午成立律師後援會，由行政院前政務委員羅秉成擔任會長，榮譽會長由苗栗在地法律資深律師魏早炳出任，民進黨性別平等事務部主任李晏榕、人權律師邱顯智等多名律師到場力挺。圖／陳品安 競選團隊提供
民進黨苗栗縣長參選人陳品安上午成立律師後援會，由行政院前政務委員羅秉成擔任會長，榮譽會長由苗栗在地法律資深律師魏早炳出任，民進黨性別平等事務部主任李晏榕、人權律師邱顯智等多名律師到場力挺。圖／陳品安 競選團隊提供

民進黨苗栗縣長參選人陳品安今天上午成立律師後援會，由行政院前政務委員羅秉成擔任會長，榮譽會長由苗栗在地法律資深律師魏早炳出任，民進黨性別平等事務部主任李晏榕、人權律師邱顯智等數十位律師到場力挺，盼展現法律人守護法治，以專業打造幸福苗栗的意志。

陳品安表示，法律的核心精神在於追求公平與正義，希望發揮自身法律專業，讓公共治理更公平、更平等，為苗栗鄉親帶來更多幸福。

陳品安強調，擔任苗栗縣議員8年來已接過上千件免費法律諮詢，用法律替鄉親解決問題，如同打贏官司一般的快樂，這份為民服務帶來的成就感與責任感，早已內化為生命的一部分。政府任何一項政策都必須建立在法律基礎上，自己長年投入法律實務與公共事務，有信心承擔縣長的責任，建立苗栗更專業、守法的治理模式。

後援會副會長邱顯智指出，苗栗縣數年來飽受公權力濫用，許多不合理的開發案造成悲劇，甚至將人民逼上絕路，期許陳品安進入縣府終結不公，如同「柏林圍牆倒塌」般改寫歷史，締造最振奮人心的民主奇蹟。

同為苗栗子弟的李晏榕表示，陳品安身為年輕媽媽，推行的托育與孕婦等福利政策，最符合科技新移民的切身需求，希望這些政策有機會被實踐，減輕年輕人在苗栗生活的壓力。

羅秉成表示，法律人肩負提升社會福祉的責任，陳品安從民間社會與環保運動走入公共領域，長期與基層站在一起，了解民眾個案的需求，也看見政策與制度的不足，未來必能「護樹又造林」，運用法律專業從立法、行政到執行面解決結構問題，呼籲苗栗鄉親給予支持。

陳品安感謝一路走來在法律路上的師長與同學，期盼將過去累積的法律專業與實務經驗帶進縣政，回饋苗栗、服務鄉親。

民進黨苗栗縣長參選人陳品安上午成立律師後援會，由行政院前政務委員羅秉成擔任會長，榮譽會長由苗栗在地法律資深律師魏早炳出任，民進黨性別平等事務部主任李晏榕、人權律師邱顯智等多名律師到場力挺。圖／陳品安 競選團隊提供
民進黨苗栗縣長參選人陳品安上午成立律師後援會，由行政院前政務委員羅秉成擔任會長，榮譽會長由苗栗在地法律資深律師魏早炳出任，民進黨性別平等事務部主任李晏榕、人權律師邱顯智等多名律師到場力挺。圖／陳品安 競選團隊提供

民進黨苗栗縣長參選人陳品安上午成立律師後援會，由行政院前政務委員羅秉成擔任會長，榮譽會長由苗栗在地法律資深律師魏早炳出任，民進黨性別平等事務部主任李晏榕、人權律師邱顯智等多名律師到場力挺。圖／陳品安 競選團隊提供
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