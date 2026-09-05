首場後援會成立選在文山區原因曝光 蔣萬安拚連任吐12字心聲

選戰倒數計時，台北市長蔣萬安今天上午到新北與新北市長參選人李四川合體後，隨即趕回北市文山區參加第一場後援會成立大會，這也是登記參選後首場北市造勢，接下來其他行政區陸續成立後援會，一直延續到10月下旬。對於連任選戰，他直呼「心頭抓乎定，毋驚樹尾做風颱。」

蔣萬安台北安可後援會第一場成立大會就辦在文山區，議長暨國民黨北市黨部主委戴錫欽、選區議員與里長參選人、地方人士、支持者力挺，現場頻頻高喊口號「蔣萬安凍蒜」、「里長全壘打」、「議員全壘打」、「國民黨勝利」，氣氛熱絡。

蔣萬安致詞表示，今天是他昨天完成登記後選定的第一站，第一個後援會成立，代表從文山出發，力拚連任，台北安可。他細數政績，包含南環段動工，推動都更八箭、恢復重陽禮金發放等。

他也直言，在短短不到90天，要面對非常重要的一場戰役，不只是要市長繼續連任打拚，也要國民黨議員、基層里長高票連任。

蔣萬安說，選戰過程會遭遇很多挑戰，會有攻擊、抹黑、造謠，但是文山區鄉親無役不與、身經百戰。他始終記得一句話，「心頭抓乎定，毋驚樹尾做風颱」，要堅定腳步、踩穩步伐，迎接勝利。「面對再嚴厲的挑戰、再嚴苛的考驗，我們不怕；只要團結一心，沒有克服不了的困難、衝不破的風浪、打不敗的敵人。」

戴錫欽表示，12個行政區都會成立後援會，也會有簡單的造勢活動；從今天開始一直延續到10月下旬，以周六、周日為原則。除了12區後援會，其他後援會如婦女、客家、青年等會另作安排，希望聚集支持者，為蔣的連任選舉投入最大資源。

為何第一場後援會成立選在文山區？戴錫欽說，一來是蔣萬安、國民黨在該區支持度滿高，因此希望作為出發點，加上蔣萬安跟文山區有地緣關係，他在政大求學、和妻子都在這認識，文山區有特殊意義。

戴錫欽強調，更重要是，蔣萬安兌現4年前對文山區的競選承諾，不管是屬於自己的捷運南環段部分、加速都更等，都跟文山區有非常密切的連結，他也希望藉由具體政績來說服文山區好朋友繼續支持，讓他下一屆能為文山區做更多的建設跟服務。