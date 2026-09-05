陸公安偷渡案 沈伯洋籲：提修法補漏洞 管理不等於合法化

民進黨北市長參選人沈伯洋今早赴南門市場掃街，媒體問到，據傳有中國大陸現役公安在台北，涉及到收容等修法議題。沈伯洋說，這個會有偷渡到遣返空窗期的問題，所以也多次強調要有專法來處理。

陸委會昨表示，網傳的現役中國公安，其實為離職公安，於114年7月間偷渡來台，政府已將其遣返。主管機關因受法令收容上限所定，政府不得不將其釋放實施「替代收容」。

沈伯洋分析這是兩件事情，首先，這個會有偷渡到遣返空窗期的問題。那這段時間應該怎麼做，就要用修法來處理，「而且偷渡不要說是中國，只要任何跟偷渡相關的，然後你要遣返的，你中間那個空窗期要怎麼做，這自然是重要。」

沈伯洋說，在立法院也講過，目前沒有相關專法，所謂的專法是要管理，「因為你有一個法，你就有管理的法源；你有管理的法源，你就可以去做出相關的處分。」所以很多人說專法是合法化，其實不是。

他強調，這方面也希望能夠尋求更多民意的認同，在這樣的一個修法能夠擴展。