首都之戰 蔣萬安勾選公辦辯論 沈伯洋：市民也要能問

九合一選舉登記截至，針對台北市長辯論一事，台北市長蔣萬安表示會勾選台北市選委會的辯論。對此，民進黨北市長候選人沈伯洋今赴南門市場掃街時，受訪表示，公辦辯論是地板，但大家期待的是辯論；更要落實三個原則，首先是兩個能夠互相問、第二個是能夠追問、第三個是市民也要能夠問。

針對民視有意舉辦民間公辦辯論，並且遞交申請給蔣萬安，蔣萬安則回，會委託人登記，他也會勾選辯論這個選項也許大家已經忘記，4年前六都唯一一場辯論，就在台北市。「我就是勾選會參加台北市選委會的辯論。」

媒體問及沈伯洋此事，他認為，公辦辯論是地板，有類似政見發表，但大家期待的是辯論，「我覺得能夠辯論才是核心。」

他說，辯論意思是開場只要講3到5分鐘，接下來全部都是提問還有詰問。並且要落實三個原則，首先是兩個能夠互相問、第二個是能夠追問、第三個是市民也要能夠問。這三個都有了才叫做辯論。「所以我們很期待能夠有這樣的一個形式。」