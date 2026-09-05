聽新聞
0:00 / 0:00
首都之戰 蔣萬安勾選公辦辯論 沈伯洋：市民也要能問
九合一選舉登記截至，針對台北市長辯論一事，台北市長蔣萬安表示會勾選台北市選委會的辯論。對此，民進黨北市長候選人沈伯洋今赴南門市場掃街時，受訪表示，公辦辯論是地板，但大家期待的是辯論；更要落實三個原則，首先是兩個能夠互相問、第二個是能夠追問、第三個是市民也要能夠問。
針對民視有意舉辦民間公辦辯論，並且遞交申請給蔣萬安，蔣萬安則回，會委託人登記，他也會勾選辯論這個選項也許大家已經忘記，4年前六都唯一一場辯論，就在台北市。「我就是勾選會參加台北市選委會的辯論。」
媒體問及沈伯洋此事，他認為，公辦辯論是地板，有類似政見發表，但大家期待的是辯論，「我覺得能夠辯論才是核心。」
他說，辯論意思是開場只要講3到5分鐘，接下來全部都是提問還有詰問。並且要落實三個原則，首先是兩個能夠互相問、第二個是能夠追問、第三個是市民也要能夠問。這三個都有了才叫做辯論。「所以我們很期待能夠有這樣的一個形式。」
2026九合一選舉
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。