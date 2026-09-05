曹興誠發文成助攻或站台起手式？沈伯洋：不是助攻

綠營猛攻台北市長蔣萬安長子交換生，聯電前董事長曹興誠也發文，建議市長蔣萬安辭職，也莫妄想更上層樓，以免誤己誤人誤國。被問到是曹興誠助攻或站台的起手式？民進黨台北市長參選人沈伯洋回應，這不是助攻不助攻，對我們來講就是保護市民。

沈伯洋今早赴南門市場掃街拜票，現場不少支持者排隊合照，他也特別廣播說聲不好意思打擾大家做生意，攤商若有市場發展或交通政策，也可以分享。隨後，媒體問及登記後的選戰策略，沈伯洋說，作為市長應該要像窗戶，傾聽意見，而非現在市府像是鏡子，只會反擊。

有關民進黨北市長候選人蘇巧慧今下午舉辦競選總部成立，邀集賴清德總統出席。媒體問到沈伯洋是否也會邀總統？沈伯洋說，未來競選總部成立，也會邀請很多人來幫忙助陣，請大家拭目以待，行程都在安排當中。

記者問到曹興誠發文是否為沈伯洋助攻或站台起手式？沈說，這不是助攻不助攻，對我們來講就是保護市民，尤其這陣子談很多兒虐的問題，因為覺得這個城市的小孩需要被保護。

他強調不會將孩子當作政治攻防，也不會將孩子推到第一線，要討論的是社會局的標準，是床位或社工不足等問題，資源要怎麼做，這都是制度。

至於登記參選後的選舉步調。沈伯洋說，最重要是接觸基層，自己也和議員們一起走訪地方，透過議員在地的神經網絡，接觸人民，作為市長應該要比較像是一個窗口、窗戶，去傾聽大家的意見，比如說攤商的意見、人民的意見、產業的意見，並且盡量回答大家問題。

他說，當然會有回答不出來的時候，那就要告訴大家，會再和幾個專家討論，然後多久之內告知大家答案。反觀，現在市府像是鏡子，只會反擊，「它只要被罵了，它就反擊；被問問題了，就反擊。」

沈伯洋說，現在市府不斷地去反擊提出問題的人，然後又說這些提出問題的人在製造仇恨。「我覺得用這樣的一個選戰模式，到最後受傷的會是他們自己。」