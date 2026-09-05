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影／黃瀞瑩競總成立 黃國昌喊話台北隊「一席都不能少」
台北市議員黃瀞瑩上午舉行競選總部成立大會，民眾黨主席黃國昌、民眾黨台北市議員參選人全員到齊，竹北市長參選人邱臣遠，以及不少北市府會人員都到場力挺，現場湧入數百人，也展現出黃瀞瑩的好人緣。
黃國昌致詞指出，現場冒雨前來的鄉親與力挺的里長，印證了黃瀞瑩地方服務扎實且深獲肯定。他強調，4年前士林北投鄉親以最高票送她進市議會，如今她問政不分黨派、只做對的事，絕對值得大家再次用選票送她連任。黃國昌更向支持者喊話，民眾黨台北隊「一席都不能少」，呼籲11月28日踴躍投票，力拚6位候選人全壘打進軍議會。
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